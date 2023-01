Ken Block, pilota di rally, imprenditore e fondatore della DC Shoes e del marchio The Hoonigans, star di Youtube e dei social media, inventore delle perfomance della serie GYMKHANA, ci ha lasciati ieri, 2 gennaio, vittima di un incidente in motoslitta.

(Credit photo: Marie Farina – DPPI)

Sembra infatti, stando alla ricostruzione a cura dello sceriffo della contea di Wasatch nello Utah, che nell’affrontare un pendio particolarmente ripido, la motoslitta del pilota si sia ribaltata, finendogli addosso e schiaccandolo sotto il proprio peso. Seppur intervenuti più che tempestivamente, i soccorritori non hanno potuto far altro che constatarne il decesso, avvenuto intorno alle 14:00 ora locale del 2 di gennaio. Lo ha annunciato anche la famiglia sul profilo ufficiale dell’azienda di Ken Block:

Tantissime le manifestazioni di cordoglio da tutto il mondo pubblicate sui social media, a partire dal pilota, suo amico e collega, Travis Pastrana:

Anche Jim Farley, Presidente e CEO di Ford Motor Company, ha ricordato con un post su Instagram la lunga collaborazione di Ken Block con Ford Performance, il reparto corse della casa dell’Ovale Blu.

Anche Richard Rawlings, proprietario e fondatore del notissimo Gas Monkey Garage, ha voluto manifestare il proprio cordoglio:

Ken Block: pilota, imprenditore, star di Youtube, video producer.

Eclettico come pochi, Ken Block non si è mai accontentato di stare dietro il volante. Certo, era una delle cose che gli riusciva meglio e che più lo appassionava, ma non gli era sufficiente.

DC Shoes

All’inizio degli anni ’90, fonda un’azienda specializzata in calzature e abbigliamento per sport estremi, inclusi skateboard, snowboard, BMX, motocross, rally e surf e nel cui catalogo possiamo trovare tavole da scarpe street style, snowboard, t-shirt, jeans, cappelli e giacche.

E’ la famosissima DC Shoes, fondata da Ken Block e Damon Way nel 1994 e acquistata da Quicksilver (altro noto marchio e produttore di abbigliamento tecnico) nel 2004.

Hoonigan

Proprio come il suo proprietario e fondatore, anche l’azienda è molto eclettica: si occupa di abbigliamento, di corse e motorsport, della progettazione, dell’allestimento e dell’organizzazione di eventi esperienziali per brand internazionali e di produzione e distribuzione di contenuti video, con (ovviamente) una forte specializzazione nelle riprese di scene ad alta velocità.Tra i principali partner dell’Azienda c’è proprio la DC Shoes. In inglese e nel gergo automobilistico, “Hoonigan” significa “colui che guida da bullo, cioè una persona che utilizza un veicolo a motore in modo aggressivo e non ortodosso, ovvero che guida in drifting, che fa burnout e donuts in continuazione e che si cimenta in atti di aeronautica automobilistica, ovvero che fa compiere al veicolo salti e voli decisamente fuori dell’ordinario”. Conoscete forse definizione più azzeccata per un pilota come Ken Block?

Hoonigan Racing Division

La passione vera di Ken Block sono però i motori, e nel gennaio 2013 vede quindi la luce la nuova sede per la Hoonigan Racing Division, che ha richiesto oltre due anni di progettazione, pianificazione e costruzione. Situataa Park City, nello Utah, la struttura include quanto di meglio ci si possa aspettare per un’officina da corsa. Ancora una volta, il team può contare su sponsor di tutto rispetto: Monster Energy, Ford Racing, DC Shoes, GoPro, Pirelli e tutti gli altri grandi brand che da sempre sostengono Ken. Per realizzare la nuova sede, sono stati utilizzati 17 container riciclati, ovviamente insieme ad elementi costruttivi tradizionali (e ove possibile, realizzati con materiali riciclati, riutilizzati e sostenibili). Questa scelta consente all’Azienda di poter aggiungere altre infrastrutture in caso di necessità ma soprattutto la possibilità di caricare l’intera struttura su camion qualora dovessero decidere di trasferirsi altrove.

Il progetto Hoonicorn (e Hoonitruck)

Progettati e realizzati per essere i protagonisti del settimo episodio della serie GYMKHANA, i due veicoli sono diventati due assolute icone, esattamente come il loro proprietario e pilota.

La Hoonicorn deriva da una Mustang del 1965 reinventata da ASD Motorsports, che nella sua prima versione vanta ben 845 CV e che arriva a ben 1.400 CV nella seconda e ultima versione.

L’ Hoonitruck deriva invece da un pick Ford F-150 del 1977 con 914 CV.

Entrambi sono poi stati protagonisti di varie altre avventure ideate, progettate ed eseguite da Ken Block, come ad esempio la variante corsa in salita del format GYMKHANA, battezzata CLIMBKHANA. La Hoonicorn è stata protagonista della famosa salita della Pikes Peak (USA) nella CLIMBKHANA ONE, mentre l’Hoonitruck si è arrampicato per i 99 tornanti della celebre e terrificante Tianmen Mountain Highway (Cina) nella CLIMBKHANA TWO.

Questi due mostri dalla cavalleria assurda sono così noti e iconici presso il grande pubblico degli appassionati, che alcuni dei migliori MOC Builder in giro per il mondo ne hanno realizzato una versione in mattoncini LEGO. Possiamo così vedere le creazioni di Lachlan Cameron, noto nella community degli appassionati dei mattoncini LEGO con il nickname Loxlego, che ha realizzato la versione in elementi LEGO Technic sia della Hoonicorn (a questo link le istruzioni, a pagamento) che dell’Hoonitruck (a questo link le istruzioni, a pagamento).

Oppure, per restare più in una scala LEGO City e poter quindi creare una versione in mattoncini di un episodio della serie GYMKHANA da ambientare nelle nostre LEGO City, possiamo rivolgerci a legotuner33, che ha progettato le versioni della della Hoonicorn (a questo link le istruzioni, a pagamento) che dell’Hoonitruck (a questo link le istruzioni, a pagamento) in scala LEGO Speed Champions.

Ken Block, star del web

I suoi nove video Gymkhana (senza contare tutti gli altri editing) hanno totalizzato oltre 500 milioni di visualizzazioni sul suo canale, ottenendo diversi riconoscimenti, tra cui l’ingresso nella classifica dei 10 video virali di Ad Age e il premio One Show Interactive Gold Pencil Award nella categoria Online Films & Video/Long Form – Single, per l’eccellenza in una campagna pubblicitaria. La serie di avventure della sua Hoonicorn e del suo Hoonitruck sono state così tanto apprezzate dal pubblico e dagli appassionati di tutto il mondo, che Amazon Prime Video ha deciso di realizzare una serie dedicata: GYMKHANA_FILES.

Nuove auto, nuove avventure, nuovi video

Tutto cominciò nel 2008, con la prima GYMKHANA_1 a bordo di una Subaru Impreza WRX STi del 2006 da 530 CV.

L’ultima sua avventura, ribattezzata Electrikhana per l’occasione e girata pochi mesi fa a Las Vegas, ha visto Ken Block alla guida del prototipo elettrico Audi S1 Hoonitron realizzato appositamente per lui da Audi Sport: una vera follia driftare per le strade della città del vizio avendo a disposizione (in pratica), solo il pedale dell’acceleratore!

Sono state molte le auto che Ken Block ha reso protagoniste delle sue avventure: oltre alla Subaru Impreza WRX STi di cui sopra, sono state utilizzate una Subaru Impreza WRX STi del 2009 (sempre realizzata da Crawford Performance) da 566 CV per GYMKHANA_2, una Ford Fiesta del 2011 realizzata da Olsbergs MSE da 650 CV e trazione integrale (per GYMKHANA_3 e GYMKHANA_4), un’altra Ford Fiesta ma del 2012 e realizzata da Pipo Motorsport e sempre da 650 CV per GYMKHANA_5, ancora una Ford Fiesta versione ST RX43 del 2013 e sempre da 650 CV per GYMKHANA_6 e GYMKHANA_8. Nel mezzo, per GYMKHANA_7, Ken Block passa alla apprezzatissima e iconica Hoonicorn, una Mustang del 1965 reinventata da ASD Motorsports, che nella sua prima versione vanta ben 845 CV. La scelta per girare GYMKHANA_9 cade sulla Ford Focus RS RX, con ben 600 CV. Nel 2018 e per GYMKHANA_10, l’ultima con al volante Ken Block (che passerà poi il testimone al suo collega e amico Travis Pastrana) si torna alla Hoonicorn, che nel frattempo è stata completamente reingegnerizzata da ASD Motorsports e alla quale si affianca il mostruoso Hoonitruck, un pick Ford F-150 del 1977 che ha beneficiato dello stesso trattamento energizzante ed estetico della Mustang del 1965.

I nuovi progetti, anche con l’Italia

Sono molti i progetti che con la sua improvvisa dipartita, Ken Block ha lasciato incompleti.

Parliamo ad esempio di Hoonipigasus, una versione in stile Hoonigan Racing di Porsche 911 da 1.400 CV e a trazione integrale progettata appositamente per partecipare alla Pikes Peak International Hill Climb.

C’è poi quello che soprattutto noi italiani rimpiangeremo di più, ovvero quello che avrebbe visto la Lancia Delta SafaristaLancia Delta Safarista di Automobili Amos essere protagonista di un episodio della serie GYMKHANA.

La restomod che omaggia la versione Rally Safari della Lancia Delta e che sarà costruita in soli 10 esemplari (grazie ad altrettante Lancia Delta Integrale 16V che saranno utilizzate come donor car) al prezzo di 570.000 euro (IVA esclusa) ciascuna, sarebbe infatti dovuta essere l’auto guidata da Ken Block in un nuovo capitolo della saga Gymkhana, come aveva annunciato lo stesso funambolico pilota statunitense in un post sul proprio profilo Instagram.

Riposa in pace Ken. Sarai per sempre ricordato e mai dimenticato. Mi raccomando: insegna agli angeli l’arte del Drift!