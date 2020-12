Kia eSoul al banco prova, superati i dati dichiarati dalla casa

La rapida crescita del mercato delle auto elettriche è ormai innegabile; tutte le case automobilistiche si stanno attrezzando per arricchire i propri listini di modelli 100% elettrici, e tra queste c’è anche Kia, importante produttore parente di Hyundai, la cui sede centrale si trova in Corea del Sud.

Oggi, grazie al video di Matteo Valenza che vi riportiamo di seguito, mettiamo a confronto le prestazioni di una Kia eSoul 100% elettrica, paragonando i dati forniti dalla casa madre a quelli che invece è possibile raccogliere con un test al banco prova.

Per la sua elettrica eSoul, Kia dichiara 204 cavalli e tra i 300 e 400 Nm di coppia, dati che già di per sè sono molto alti per un’auto che non ha nessuna velleità sportiva, ma sappiamo che i motori elettrici sono così, molto potenti e in grado di fornire tanta coppia. La velocità massima dichiarata da Kia per questo modello è di 140 km/h, chiaramente limitata dal software dell’auto. Andiamo a vedere qual è la realtà delle prestazioni di questa piccola Kia.

Una volta legata al banco, la eSoul è stata lanciata a tutta velocità sul banco prova – più di una volta, perché i risultati ottenuti hanno lasciato un po’ di sospetti agli operatori dell’officina presso la quale è stato effettuato il test – e i risultati sono sorprendenti, ben più alti rispetto a quanto dichiarato da Kia: se da una parte la casa coreana promette 204 cavalli sulla eSoul, il banco prova ha registrato ben 239 cavalli, e addirittura 586 Nm di coppia, tutta subito disponibile al tocco dell’acceleratore. E la velocità massima? Anche questa è ben più alta di quanto dichiara Kia, 171 km/h registrati al banco prova in un più di un’occasione.

La Kia eSoul è in vendita al prezzo di partenza di 39.850 euro nella versione con pacchetto batterie da 39,2 kWh, mentre per la batteria maggiorata da 64 kWh il prezzo sale a 44.350 euro; in questa configurazione maggiorata, l’auto è in grado di percorrere intorno ai 400 km con una sola carica. Vi ricordiamo inoltre, che grazie agli incentivi già attivi – e previsti per tutto il 2021 – è possibile ricevere forti sconti sull’acquisto di un’auto a zero emissioni come la Kia eSoul.