Kia Picanto 2024: dimensioni, motori e prezzo

A 20 anni di distanza dal debutto sul mercato italiano della prima generazione, Kia aggiorna la piccola Picanto giunta, oggi, alla quarta versione. Rinnovata nell'estetica e nei contenuti, la nuova Kia Picanto nasce per conquistare il segmento A, quello dedicato alle soluzioni più compatte da città.

Dimensioni ed esterni

La Kia Picanto supera i 3,5 metri di lunghezza che un tempo rappresentavano il limite per le vetture del segmento A, ma resta una delle più compatte con una lunghezza di 3.595 mm e una larghezza di soli 1,595 mm. Pur condividendo la piattaforma con la Hyundai i10, è leggermente più alta a 1.485 mm ed ha un passo di 2.400 mm, proporzionato alla lunghezza complessiva.

Le opzioni per la nuova Kia Picanto includono quattro allestimenti distinti: Urban, la speciale 20th Anniversary Edition, Style e GT Line.

L'allestimento base offre di serie cerchi in lega da 14", strumentazione con monitor da 4,2", un display touchscreen centrale da 8", cruise control con limitatore di velocità e sistema di mantenimento della corsia.

La versione Kia Picanto 20th Anniversary Edition aggiunge luci anteriori full LED, indicatori di direzione integrati negli specchietti retrovisori, vetri posteriori oscurati, cerchi in lega da 16" e ruotino di scorta.

Per la Picanto Style sono previsti climatizzatore automatico, sistema keyless, caricatore wireless per lo smartphone e sedili rivestiti in finta pelle.

Infine, l'allestimento GT Line si distingue per la fascia anteriore a LED, cerchi in lega da 16" con design dedicato e pedaliera in alluminio.

Abitacolo

Una volta a bordo della nuova Kia Picanto, l'ambiente appare significativamente migliorato rispetto al passato, grazie all'uso di materiali di alta qualità per i rivestimenti e alla presenza di una vasta gamma di tecnologie che aumentano la percezione di qualità. Al centro della plancia trova posto il sistema di infotainment con un ampio schermo touch da 8 pollici, sebbene la connettività con Apple CarPlay e Android Auto sia disponibile solo tramite cavo. Il quadro strumenti è completamente digitale, con uno schermo centrale da 4,2 pollici dalla grafica personalizzabile. È particolarmente apprezzabile la scelta di mantenere comandi fisici per il climatizzatore, garantendo una facile e immediata gestione delle funzioni essenziali dell'auto.

La Kia Picanto non è particolarmente larga e si riflette sull'abitabilità trasversale, nonostante sia omologata per cinque passeggeri. Tuttavia, la sua sviluppata altezza, una caratteristica distintiva del modello, la rende molto confortevole, con spazio sufficiente per la testa e adeguato anche per le gambe.

Per quanto riguarda il bagagliaio, la Kia Picanto si differenzia come la migliore tra le city car di 3,6 metri, offrendo 255 litri di capacità. È ben equipaggiata con un piano di carico regolabile su due livelli e ganci per il carico di buste e borse.

Motori

La gamma motori della Kia Picanto 2024 include il motore 1.0 a 3 cilindri e il motore 1.2 a 4 cilindri a benzina, che erogano rispettivamente 63 CV e 79 CV. Questi motori sono disponibili con trazione anteriore e possono essere abbinati a un cambio manuale a 5 marce o a un cambio automatico (robotizzato) a 5 rapporti. In futuro sarà disponibile anche una versione a GPL, ampliando le opzioni di scelta per i consumatori interessati a questa tecnologia.

Solo la versione da 63 cavalli è compatibile per i neopatentati per un rapporto peso/potenza favorevole ai limiti imposti.

Come va?

Alla guida, la nuova Kia Picanto 2024 riesce ad essere vivace nelle accelerazioni cittadine, nonostante la presenza di un compatto, ma perfetto per il segmento, 1.0 3 cilindri (aspirato) da 63 cavalli.

Il cambio manuale è morbido, misurato e si sposa perfettamente per l'ambiente urbano; peccato per l'assenza della 6a marcia, che avrebbe potuto incrementare ulteriormente il comfort sulle lunghe percorrenze. Lo sterzo leggero è particolarmente apprezzabile, facilitando manovre anche in spazi stretti; presente la retrocamera, ideale in fase di parcheggio, ma non essenziale dal momento che la visibilità rimane ottima in ogni direzione.

Un punto forte della Picanto è la suite di sistemi ADAS disponibili, che include il mantenimento della corsia, il riconoscimento dei limiti di velocità e la frenata automatica d'emergenza con rilevamento di pedoni e ciclisti. Questi sistemi sono ben tarati e non risultano mai troppo invasivi durante la guida.

I consumi sono allineati ai dati dichiarati da Kia, di circa 20 l/100 km nel ciclo misto, anche se per un dato più accurato attendiamo la prova estesa.

Allestimenti, prezzi e incentivi

Il listino della Kia Picanto 2024, insieme alle sue emissioni inferiori ai 135 g/km, la rende idonea per accedere agli incentivi auto 2024 della terza fascia. Questi incentivi offrono sconti di 1.500, 2.000 o 3.000 euro a seconda del tipo di auto che viene rottamata. Inoltre, Kia aggiunge un bonus di 1.500 euro in caso di permuta o rottamazione.

In occasione del suo debutto, Kia propone inoltre una offerta lancio di 59 euro al mese con 35 rate e un anticipo di xxx euro. Coloro che hanno già una Picanto di precedente generazione e desiderano rinnovare la propria auto possono accedere ad un extra sconto "Azione Loyalty" di 500 euro.

Dettagli finanziamento :

Importo totale del credito € 11.750 (16.500 listino)

Anticipo € 2.560

Durata/Numero rate finanziamento 35 mesi

Importo rata € 59 con incentivi

Maxi rata o valore futuro garantito € 8.910

Tan 5,00% - Taeg 7.46%

Interessi € 1.386

Istituto finanziario Hyundai Capital Bank Europe

Chilometraggio massimo km 15.000

Garanzia 7 anni o 150.000 km

Come anticipato, la nuova Kia Picanto è disponibile in quattro allestimenti: Urban, 20th Anniversary, Style e GT-Line. I primi due allestimenti sono riservati alla motorizzazione 1.0 a tre cilindri, con prezzi che partono da 16.500 euro. Gli allestimenti Style e GT-Line, invece, possono essere abbinati al motore 1.2, con prezzi a partire da 19.750 euro. È possibile scegliere il cambio automatico con un costo aggiuntivo di 1.000 euro.