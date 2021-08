Kia Soul, arriva il concept da spiaggia

In occasione del festival Boardmasters che si tiene questa settimana oltremanica, Kia presenterà una versione personalizzata del modello Soul. Si tratta di una concept car “unica” realizzata riciclando uno dei modelli di pre-produzione che altrimenti sarebbe stato demolito. Invece, l’auto è stata ripresa e personalizzata per rappresentare il sogno proibito dei surfisti amanti dell’ambiente. Perché parliamo di un’auto elettrica che riprende le stesse specifiche del modello di serie (cliccando qui potete leggere la nostra prova).

L’aspetto da fuoristrada si deve principalmente alla maggiore altezza da terra e ai nuovi copertoni da off-road che donano a questa Soul EV Boardmasters Edition forme molto più aggressive. Altre modifiche riguardano il tetto con appositi alloggiamenti per le tavole da surf e un pannello solare ausiliario. Senza toccare le batterie principali dell’auto, questo dispositivo può alimentare piccoli elettrodomestici (un mini frigo ad esempio) durante le gite fuori porta.

All’interno, la novità principale riguarda l’addio dei sedili posteriori, sostituiti da un ponte in legno (riciclato ovviamente) dove si possono alloggiare costumi da bagno o attrezzi di vario tipo. Dal baule, si estende anche una panchina pieghevole e un braccio metallico dov’è possibile stendere asciugamani e indumenti. Insomma: Kia sembra aver pensato proprio a tutte le necessità dei surfisti moderni. Per quanto riguarda cruscotto e relative funzioni, ritroviamo lo stesso sistema infotainment e il medesimo design della Soul di serie.

Anche il motore elettrico da 64 Kw è lo stesso del modello presente negli autosaloni, ma con un’autonomia leggermente inferiore ai 450 chilometri dichiarati. Questo per via del maggior peso legato ai nuovi elementi aggiunti alla carrozzeria e alle altre modifiche da fuoristrada.

Non è chiaro lo scopo di questo “esercizio di stile” dato che l’auto non verrà né prodotta né messa in vendita almeno nell’immediato futuro. Ma sappiamo che le concept car diventano spesso modelli di serie o anticipano quanto si vedrà di lì a poco nelle nuove auto. E una Kia Soul elettrica pensata per il fuoristrada estivo potrebbe avere un certo appeal, se non oggi sicuramente nei prossimi anni.