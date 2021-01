Koenigsegg Regera, in vendita un esemplare con oltre 180mila euro di accessori

Le vetture sportive prodotte dall’azienda svedese di Christian von Koenigsegg sono divenute ormai famose per due punti cardini che possiamo trovare in tutti i modelli: il prezzo e le prestazioni estreme. Sebbene il mercato delle hypercar sia in continua crescita ed espansione, appare sempre complicato trovare un modello che possa raggiungere il livello ottenuto da Koenigsegg nel corso degli anni.

Con Koenigsegg Regera, la piccola azienda di Ängelholm, ha prodotto una hypercar a tutti gli effetti dotata di un maestoso motore da 5 litri V8 coadiuvato a tre unità elettriche; la potenza complessiva di 1.800 cavalli è scaricata a terra da un sofisticato sistema di trasmissione che la rende una delle hypercar più veloci al mondo. Più in dettaglio, il propulsore endotermico assicura una potenza massima di 1.115 CV, mentre i tre potenti motori elettrici (posizionati sugli assi e sull’albero motore) generano complessivamente una potenza pari a 525 kW, 685 CV e una coppia massima di 870 Nm.

I numeri da capogiro generati dalla hypercar svedese assicurano una velocità massima di 400 Km/h, raggiungibile in appena 20 secondi, e uno scatto da 0 a 100 misurato in 3 secondi netti. Realizzata quasi interamente in fibra di carbonio, dalla scocca sino ai cerchi, la vettura ferma l’ago della bilancia a circa 1400 Kg.

Le prestazioni non sono l’unico aspetto estremo di Regera, l’esemplare in vendita presso il famoso sito di aste RM Sotheby vanta inoltre una lunga lista di accessori del valore di oltre 180mila euro: praticamente il prezzo di una Porsche 911 Turbo (992) base.

RM Sotheby non specifica tutti gli optional inclusi tuttavia alcuni accessori sono piuttosto semplici da individuare; tra questi troviamo il kit in fibra di carbonio per interni ed esterni e una serie di dettagli in oro a 24 carati. La casa d’aste non ha indicato una stima precisa per l’auto ma siamo sicuri che il prezzo rispecchierà, senza alcun dubbio, le prestazioni e la natura della vettura.

Costruita in appena 80 esemplari, tutti già venduti ed altamente personalizzati su chiare disposizioni dei facoltosi clienti, Regera ha un prezzo di listino di 1,6 milioni di euro e il rarissimo esemplare in conto vendita siamo ormai certi che possa raggiungere cifre senza precedenti.

Se siete rimasti colpiti dal valore degli optional, sappiate che per Koenigsegg non è una novità; ad esempio su Jesko, la nuova hypercar del 2020, la speciale vernice “Red e Sweet Mandarin” costa oltre 50mila euro mentre i cerchi in fibra di carbonio con pneumatici Michelin Cup 2R sfiorano i 90mila euro.