La carenza dei chip spinge BMW a cancellare un comodo accessorio

A causa della crisi di mercato legata alla carenza di semiconduttori, sembra che BMW abbia rinunciato all’head-up display in alcuni specifici modelli. Non è la prima volta che assistiamo ad una manovra di questo tipo, già in passato Peugeot si è ritrovata a dover utilizzare nuovamente i tachimetri analogici a causa dell’assenza di semiconduttori necessari all’implementazione di più sofisticati sistemi digitali.

Il marchio tedesco, infatti, avrebbe rimosso da alcuni listini l’accessorio previsto nell’Innovation Package disponibile in Germania. Questo pacchetto prevede luci laser LED, assistente alla guida, easy access, e head-up display, ad un prezzo di 3.650 euro sulla Serie 3. Ora, con la rimozione dell’head-up display, il valore del pacchetto scende a 2.500 euro ed è disponibile solamente per alcuni modelli come M340i, M340d e 330e.

Bimmer Today riporta che non è stata solo la Serie 3 a essere stata colpita, poiché l’HUD è stato eliminato da tutti i modelli della Serie 4, esclusi M440i e M440d. Per i SUV X3 e X4, l’accessorio rimane solo disponibile per le varianti M40i, M40d e 30e. Discorso differente per la spider Z4 che conversa il sistema solo nella variante di alta gamma “M”, dedicata ad una fetta ristretta di mercato. I restanti modelli premium, come Serie 5 e Serie 8, non sembrano interessati al problema.

Nessuna informazione ufficiale da parte di BMW ma a giudicare dai post pubblicati sul forum sembra che la difficoltà sia presente già dallo scorso febbraio. Alcuni acquirenti, inoltre, sono stati informati di carenze relative al sistema audio Harman Kardon disponibile per alcuni modelli BMW. La situazione al momento non è delle più rosee e non è escluso che, in futuro, ulteriori produttori decidano di tagliare specifici accessori così per limitare la carenza di semiconduttori.