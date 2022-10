In arrivo nel 2024 l’EQG, il nuovo classe G elettrico. Che il marchio Mercedes si stesse indirizzando sempre più al lusso e all’elettrico è ormai assodato, e gli esempi concreti sono modelli come il SUV EQS. Ed adesso queste caratteristiche stanno per essere riversate anche sulla leggendaria classe G, che prenderà il nome di EQG.

Dalle immagini del concept presentato nel 2021, conosciamo già il design che, fortunatamente, resterà assai fedele all’originale; con le sue linee squadrate rimaste pressoché immutate da 40 anni, rendendolo tra l’altro il modello più longevo della casa tedesca. Ma rispetto al concept ci saranno importanti modifiche alla griglia anteriore, in parte anche al posteriore e le ruote saranno diverse. D’impatto potrebbe sembrare soltanto la nuova Classe G a motore endotermico, ma guardandola nel dettaglio le differenze si faranno macroscopiche.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione di Mercedes-Benz Group, Ola Kallenius, ha riferito che ciò che fa della Classe G, il fuoristrada Mercedes per eccellenza, è proprio la sua struttura. Ecco infatti che rispetto agli altri veicoli della famiglia, non condividerà la piattaforma EVA2, che è alla base di SUV e Berline EQS, ma è previsto l’uso della struttura a telaio separato con longheroni e traverse che lo ha reso celebre. Questa scelta garantisce che la natura del nuovo EQG resterà fedele a se stessa, divenendo così un importante auto di lusso ma diversa da qualsiasi altra Mercedes.

Probabilmente il modello farà il suo debutto con quattro motori elettrici e dovrebbe essere equipaggiato con la stessa batteria da 107,8 kWh della EQS in versione berlina. Subito dopo, però, il marchio di Stoccarda, ha in programma di fare uscire il modello con una batteria all’avanguardia con anodo in silicio (anziché in litio) progettata dalla Sila Nanotechnologies. La nuova tecnologia offre un aumento della densità di energia del 20-40%.

Ancora sconosciuti altri dettagli quali potenza o costo del nuovo 4×4, ma si può ipotizzare un motore più potente di quello dell’EQS da 516 CV, e un prezzo a partire $140.000.

La nuova tecnologia della batteria sarà il futuro non solo per la G, ma anche per la Mercedes nel suo insieme. L’intenzione del marchio è infatti quella di avere una flotta interamente elettrica entro il 2030, e c’è tanto da fare per riuscire a portare a termine l’ambizioso obiettivo. È in cantiere la possibilità di passare dalla piattaforma EVA 2 a piattaforme migliorate, nel prossimo futuro, oltre che sperare di produrre da se i motori elettrici, anziché doverli da terzi. I prossimi anni di Mercedes sicuramente porteranno grandi novità nell’identità del marchio, ma Kallenius ci rassicura riguardo al classe G: “è un’auto di culto, unica. E la G resterà sempre la G”.