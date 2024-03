La Ferrari elettrica sarà tutt'altro che noiosa, vi stupirà come una vera supercar

Ferrari è stata notevolmente ritardataria nell'abbracciare la tendenza dei crossover/SUV, ma ora ha superato tale ostacolo con il lancio del Purosangue ed è determinata a non rimanere indietro nella corsa per la costruzione di un veicolo elettrico di lusso. Il marchio delle supercar presenterà la sua prima auto completamente elettrica nel 2025, e il CEO Benedetto Vigna afferma che "susciterà emozioni" proprio come le leggendarie auto a motore a combustione dell'azienda.

"Se si conosce la tecnologia, si sa che si possono fare molte cose anche con le auto elettriche", ha detto il responsabile dell'elettronica ai giornalisti di Squawk Box Europe della CNBC, aggiungendo che "le auto elettriche non sono silenziose".

Sappiamo tutti che non è vero: molti veicoli elettrici non fanno alcun rumore. Ma quando è stato chiesto se la Ferrari commercializzerà il suo modello elettrico allo stesso pubblico di Tesla, Vigna era determinato a chiarire ai presentatori dello spettacolo che c'è un'enorme differenza tra i normali veicoli elettrici e una Ferrari elettrica.

Vigna non ha spiegato se il suono del suo prossimo veicolo elettrico sarà sintetizzato, come la colonna sonora di Hans Zimmer commissionata per l'i4 della BMW, o una rappresentazione amplificata del vero rumore del propulsore elettrico, come sulla nuova Dodge Charger Daytona.

Ma, secondo la CNBC, ha detto che la Ferrari continuerà a offrire modelli a combustione, ibridi ed elettrici in futuro, sostenendo che dovrebbe essere lasciata al cliente la scelta di cosa c'è sotto il cofano.