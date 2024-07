La nuova Fiat Multipla arriva il prossimo anno e avrà il design della Grande Panda

La presentazione della nuova Fiat Multipla è iniziata ufficialmente con il conto alla rovescia. Secondo quanto rivelato dal CEO della Fiat, Olivier Francois, nel 2025 sarà finalmente svelata la successiva generazione di questo iconico modello, che ha lasciato un segno indelebile dagli anni '90, suscitando sia critiche che affetto tra gli appassionati.

Il nuovo modello sarà basato sulla piattaforma Smart Car, condivisa anche dalla prossima Jeep, e avrà lo stesso telaio della Grande Panda, ma con dimensioni adattate. È prevista una versione a 7 posti e esteticamente si ispirerà alle proporzioni e alle dimensioni delle gemelle C3 Aircross e Opel Frontera, pur distinguendosi chiaramente da loro, proprio come la Grande Panda si differenzia dalla Citroen C3.

Un aspetto distintivo sarà la scelta dei colori, con particolare attenzione alla zona del quarto montante e al cofano, che potrebbe essere disponibile anche in nero laccato nelle versioni premium, secondo quanto riportato da Automobile-Magazine. Sebbene condividerà alcuni elementi strutturali con le altre due auto, le dimensioni saranno specifiche per la Multipla.

La nuova Fiat Multipla sarà lunga fino a 4,4 metri, confermandosi quindi come un vero C-SUV, e sarà disponibile sia in versione ibrida che completamente elettrica, seguendo la tendenza delle ultime proposte Fiat. Tuttavia, nelle versioni green non sarà possibile avere la configurazione a 7 posti su tre file, a causa dell'ingombro della batteria, che impedisce l'uso dell'asse posteriore per questa soluzione.

Per quanto riguarda la tecnologia interna, ci si aspetta un allestimento simile a quello della Fiat Grande Panda, con un sistema a doppio schermo digitale da 10,5 pollici. La presentazione ufficiale è prevista entro la fine del 2025, quindi fra poco più di un anno, e si prevede grande attesa per vedere cosa riserverà questa nuova generazione della Fiat Multipla.