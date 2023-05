Tesla e guida autonoma, un binomio che continua a far discutere: il mese scorso Tesla ha rilasciato un nuovo aggiornamento di Full Self-Driving Beta, il software di “guida autonoma” – così lo definisce Tesla, ma sappiamo bene che non è così – è arrivato alla versione 11.4 ed è ora dotato di nuovi algoritmi che dovrebbero, in teoria, migliorare il comportamento nei confronti dei pedoni, gli utenti più deboli sulla strada.

Qualche giorno fa, però, è apparso su Twitter un video che ha fatto storcere il naso a molti: nel video si vede una Tesla guidare per le strade di San Francisco in modalità Full Self-Driving, e in corrispondenza di un attraversamento pedonale si può notare subito un comportamento che va contro alle regole del codice della strada. L’attraversamento è occupato da un pedone che è già in mezzo alla strada, l’auto lo vede – si vede la sagoma del pedone sul display – ma decide di non rallentare perché il pedone non ha ancora raggiunto la porzione di carreggiata occupata dalla Tesla.

Un comportamento fin troppo umano da parte del software, che sicuramente viene modellato sullo stile di guida di persone reali, ma in questo caso il comportamento è sbagliato e pericoloso.

L’aggiornamento 11.4 di Tesla FSD Beta avrebbe dovuto migliorare nettamente il comportamento delle auto, ma gli episodi in cui una Tesla in modalità di guida “autonoma” ha in realtà infranto il codice della strada sono già fin troppo frequenti: in questo caso l’errore è davvero madornale, considerato che nel codice della strada della California si indica chiaramente il pedone come utente più vulnerabile della strada, e che ha sempre diritto alla precedenza sia negli attraversamenti segnati a terra, sia in quelli non segnati.

La clip, pubblicata dal profilo Twitter Whole Mars Catalog, ha superato i 3 milioni di visualizzazioni in appena 3 giorni. Il post è entusiasta del comportamento dell’auto, ma per fortuna tra i commenti si notano tanti utenti additare questo comportamento come pericoloso, oltre che contro le regole del codice della strada.