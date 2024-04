La persone hanno paura della guida autonoma, un problema da risolvere

Le auto a guida autonoma si trovano di fronte a un problema di percezione pubblica. Nonostante la maggior parte di questi veicoli operi ogni giorno in modo sicuro e senza destare clamore, il pubblico sembra notare soprattutto quando commettono errori. Indagini di opinione pubblica hanno, infatti, mostrato un declino del sostegno e un aumento dell'ostilità verso questa tecnologia nel corso degli anni.

Per affrontare questa sfida, l'Associazione dell'Industria dei Veicoli Autonomi (AVIA), che rappresenta aziende come Cruise, Waymo e Zoox, ha lanciato i "Principi della FIDUCIA". Questo piano d'azione si propone di aumentare la fiducia pubblica nell'uso dei veicoli autonomi.

In particolare, AVIA chiede una maggiore interazione con la comunità, sforzi di educazione pubblica e la creazione di gruppi di lavoro per affrontare le principali preoccupazioni. Ad esempio, si propone di istituire un consiglio nazionale con rappresentanti delle forze dell'ordine, dei soccorritori e dell'industria per migliorare la comunicazione con gli operatori di veicoli autonomi in caso di emergenza.

La recente serie di incidenti ha messo in luce la necessità di affrontare urgentemente la questione della fiducia pubblica. Per esempio, lo scorso ottobre un veicolo Cruise senza conducente ha investito un pedone a San Francisco e ha poi causato ulteriori lesioni cercando di fermarsi al marciapiede con la persona ancora intrappolata sotto. Ci sono stati anche numerosi incidenti di veicoli Waymo e Cruise senza conducente che bloccano incroci, ostacolano veicoli di emergenza o causano generalmente caos per le strade.

Parallelamente, Tesla continua i suoi sforzi per implementare il sistema di assistenza alla guida Full Self-Driving (FSD). Anche se i veicoli Tesla con FSD richiedono ancora un conducente umano attento, spesso vengono inclusi nei giudizi negativi riguardo ai veicoli autonomi. Tesla non fa parte di AVIA, e il gruppo spesso si sforza di tracciare una distinzione tra i suoi membri e i sistemi di assistenza alla guida come il FSD di Tesla.

Insomma, se l'industria vuole invertire il trend di declino della fiducia pubblica, sarà necessario affrontare direttamente le preoccupazioni del pubblico e impegnarsi per costruire una fiducia autentica e duratura.