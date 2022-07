Volkswagen lavora a nuove tecnologie di guida autonoma per il suo futuro. Il gruppo tedesco, infatti, da tempo sta sperimentando nuove soluzioni che, nel corso dei prossimi anni, saranno integrate all’interno dei veicoli di nuova generazione dei vari marchi del gruppo.

L’obiettivo è proporre soluzioni avanzate, arrivando al Livello 4 della guida autonoma che garantisce la possibilità per il veicolo di funzionare (in condizioni predeterminate di circolazione) in modo autonomo e senza la necessità che il conducente mantenga l’attenzione sulla strada e le mani sul volante.

A sviluppare le soluzioni software di guida autonoma di Volkswagen è Cariad, divisione dell’azienda che si sta concentrando su queste tecnologie. Il CEO di Cariad, Dirk Hilgenberg, ha confermato che le soluzioni di guida autonoma più avanzate potrebbero essere proposte con un abbonamento oppure “on demand” con un sistema pay per use. Le auto a guida autonoma saranno sempre più connesse e lo sviluppo di soluzioni di questo tipo potrebbe garantire vantaggi aggiuntivi per le aziende.

I clienti del gruppo potrebbero avere la possibilità di scegliere quando attivare l’abbonamento per la guida autonoma del proprio veicolo. In questo modo, si eviterà di dover sostenere una spesa iniziale legata all’acquisto del servizio e si adotterà un sistema più flessibile e (probabilmente) più redditizio per l’azienda.

Per il momento, in ogni caso, Volskwagen è ancora impegnata nello sviluppo delle soluzioni di guida autonoma avanzata da proporre in futuro. Sarà necessario attendere ancora qualche anno prima di poter registrare l’arrivo di sistemi più avanzati ed in grado di porre le basi per un business in abbonamento.