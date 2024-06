Lancia Ypsilon 2024: dimensioni, motori e prezzo

Con i costi delle auto sempre in ascesa e con le incertezze riguardo agli incentivi, chi sta pensando di cambiare vettura sta orientandosi sempre di più verso modelli compatti ed economici, soprattutto per quanto riguarda il consumo di carburante.

Le citycar e le utilitarie da tempo dominano le classifiche di vendita in Italia. Tra queste, la Lancia Ypsilon ha occupato per anni un posto di rilievo, ma ora è stata sostituita da un modello più grande disponibile sia con motorizzazione completamente elettrica sia con motore ibrido benzina (con cambio automatico a doppia frizione).

Dimensione e esterni

La nuova Lancia Ypsilon ha subito una trasformazione significativa rispetto al modello presentato più di un decennio fa. Con dimensioni più generose sia in larghezza che in lunghezza, la nuova Ypsilon del 2024 si è distinta dalla sua predecessora, posizionandosi ora in una categoria di veicoli più ampia.

Advertisement Stai cercando un'auto usata?

Controlla il chilometraggio, e i proprietari con pratico.it. Con lo sconto di Tom's paghi solo €30 invece di €35. Usa il codice XYZ

Rispetto al vecchio telaio condiviso con la Fiat Panda e la Fiat 500; la nuova Ypsilon ha abbracciato una piattaforma più avanzata, la CMP, che offre una maggiore flessibilità e possibilità di motorizzazione, sia elettrica che ibrida. Questa piattaforma, condivisa con altri modelli del Gruppo Stellantis come la Peugeot 208 e la Citroen C3, ha dato alla Ypsilon un nuovo respiro, permettendole di sfidare le utilitarie più grandi del segmento B.

Esteticamente, la Ypsilon si fa notare con dettagli distintivi, come le prese d'aria frontali e il terminale di scarico sul paraurti posteriore. L'illuminazione a LED anteriore e posteriore è un omaggio al passato glorioso della Lancia, con richiami alla griglia e ai fanali delle Lancia storiche.

Anche il design del logo Lancia è stato rivisitato, segnando un nuovo inizio per il marchio, mentre il nome "Ypsilon" è stato reso con un tocco di eleganza, richiamando lo stile delle classiche Lancia come la Fulvia e la Flavia.

Con una gamma di colori che spazia da tonalità classiche a varianti bicolore audaci, la nuova Ypsilon si presenta come un'opzione versatile e sofisticata nel panorama automobilistico attuale.

Abitacolo

Gli interni della nuova Lancia Ypsilon abbracciano un design geometrico e lineare, creando un'atmosfera di moderna eleganza. Centrali nella plancia sono due schermi digitali di oltre 10 pollici ciascuno, che ospitano il sistema di infotainment S.A.L.A. Questo sistema è integrato in un ambiente accogliente che include un'iconica aggiunta: il "coffee table", un piccolo tavolino sviluppato in collaborazione con il rinomato brand di design Cassina. Questo dettaglio trasforma l'abitacolo in un vero e proprio salotto su ruote.

Le dimensioni rivisitate della Ypsilon si riflettono anche nell'abitabilità interna. Lo spazio all'anteriore è generoso, con il tunnel centrale che non occupa eccessivo spazio, e il volume di carico è competitivo nella sua categoria, oscillando tra i 310 e i 340 litri, a seconda della configurazione del powertrain scelto. Le forme degli interni sono ergonomiche, con un dislivello limitato tra il vano di ingresso e il piano di carico, garantendo praticità e comodità. Tuttavia, non è previsto alcun "frunk", ovvero un vano di carico sotto il cofano anteriore.

Motori

Parlando delle motorizzazioni, la nuova utilitaria italiana è già disponibile nella versione speciale Cassina con due diverse opzioni. La prima è un powertrain completamente elettrico da 156 CV, alimentato da un pacco batteria da 51 kWh, che offre un'autonomia di 403 km secondo il ciclo omologativo WLTP. La seconda opzione è un 1.2 mild hybrid da 100 CV, abbinato a un cambio automatico a 6 rapporti.

Inoltre, per il 2025 è prevista l'uscita di una versione sportiva elettrica, la HF, che promette una potenza di 240 CV, ampliando ulteriormente la gamma di questa versatile utilitaria.

Prezzo e incentivi

La nuova Lancia Ypsilon ibrida è disponibile con un prezzo di partenza di 24.900 euro per la versione base. La versione LX ha un prezzo iniziale di 27.900 euro, mentre l'allestimento Cassina parte da 28.000 euro.

Approfittando degli incentivi validi dal 3 giugno al 31 dicembre, che prevedono la rottamazione di un'auto da Euro 0 a 2 e la sottoscrizione di un finanziamento, è possibile acquistare la Ypsilon ibrida a un prezzo scontato di 20.900 euro.

Per la versione completamente elettrica, i prezzi partono da 34.900 euro per l'allestimento base. La versione LX ha un prezzo di 37.900 euro, mentre l'allestimento Cassina parte da 39.500 euro. Grazie agli incentivi per la rottamazione e al finanziamento, il prezzo può scendere fino a 22.900 euro.