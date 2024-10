La macchinetta del caffè Porsche (da 5.000 euro) sold-out in 8 ore

Porsche e La Marzocco hanno lanciato una serie limitata di macchine per espresso di lusso. Le due aziende hanno presentato due modelli esclusivi basati sulla Linea Micra di La Marzocco, con grafiche e dettagli Porsche, ad un prezzo di partenza di oltre 5 mila euro.

La collaborazione tra il prestigioso marchio automobilistico tedesco e lo storico produttore italiano di macchine per caffè ha generato grande interesse in USA. L'edizione Martini Racing, limitata a 911 pezzi - non a caso - e dal costo di 6.949 dollari, è andata esaurita in meno di 24 ore dal lancio.

Le macchinette per espresso sono disponibili in due design: Slate Grey Neo, ispirato al colore classico Porsche, e Martini Racing, che richiama la livrea della leggendaria 911 Carrera RSR. Entrambe le versioni sono basate sulla Linea Micra di La Marzocco, una macchina professionale a doppia caldaia con stabilità termica avanzata.

La collaborazione non si ferma alla macchina per espresso.

Nonostante il prezzo elevato, quasi il doppio rispetto alla Linea Micra standard, l'edizione limitata Porsche x La Marzocco includono diversi dettagli esclusivi. Le manopole rotanti sono ispirate al selettore di modalità di guida delle moderne Porsche, mentre il display della pressione ricorda il contagiri. Persino la griglia del vassoio raccogligocce riprende il design della Porsche GT3 Touring.

La macchina mantiene le specifiche della Linea Micra originale, con un peso di 19 kg e la possibilità di controllo remoto tramite l'app La Marzocco Home. I due brand hanno inoltre presentato un macinacaffè Pico Espresso Grinder brandizzato Porsche al prezzo di 1.840 dollari, oltre a due set di tazze e piattini per espresso tra i 90 e i 99 dollari.

Nonostante l'esaurimento dell'edizione Martini Racing, è ancora possibile acquistare la versione Slate Grey Neo a 6.555 dollari. Il successo immediato di questa collaborazione dimostra il forte appeal del marchio Porsche anche al di fuori del settore automotive, aprendo nuove possibilità di marketing per entrambe le aziende.

La partnership tra Porsche e La Marzocco rappresenta un esempio di come brand di lusso di settori diversi possano creare prodotti esclusivi di successo. Resta da vedere se questa tendenza si consoliderà, portando a nuove collaborazioni tra marchi automobilistici e produttori di elettrodomestici di alta gamma.