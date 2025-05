Un milione di km di garanzia per il nuovo SUV KGM

Il mondo della mobilità elettrica accoglie un nuovo protagonista con radici profonde. KGM, marchio coreano rinato dalle ceneri della storica SsangYong, lancia sul mercato italiano il suo primo SUV completamente elettrico, la Torres EVX. Non si tratta di una semplice evoluzione della versione termica, ma di un progetto che segna una vera e propria dichiarazione d'intenti per un brand in piena trasformazione. Un veicolo che, pur mantenendo il DNA robusto e versatile tipico del costruttore asiatico, abbraccia l'innovazione con soluzioni tecniche e stilistiche pensate specificamente per la mobilità a zero emissioni.

Con i suoi 4,72 metri di lunghezza, la Torres EVX si colloca con decisione nel segmento dei SUV di medie dimensioni, offrendo un'impostazione che non rinuncia all'anima avventurosa. Il passo generoso di 2,68 metri garantisce un'abitabilità superiore alla media, mentre l'altezza da terra di 169 mm consente di affrontare con sicurezza anche percorsi leggermente accidentati. Gli sbalzi corti e le forme squadrate testimoniano il forte carattere utilitaristico del veicolo, bilanciato da elementi di design contemporanei.

Rispetto alla sua controparte a benzina, la Torres elettrica presenta un frontale completamente ridisegnato, più pulito e aerodinamico. I gruppi ottici full LED con signature luminosa dedicata conferiscono un'identità distintiva, mentre gli elementi aerodinamici attivi non sono solo un esercizio stilistico ma contribuiscono attivamente all'efficienza complessiva. L'allestimento K-Line (l'unico disponibile in Italia) introduce una caratterizzazione bi-color con tetto e spoiler neri abbinati a diverse colorazioni per la carrozzeria, tra cui spiccano il Forest Green e il Platinum Grey.

I cerchi in lega diamantati da 18 pollici, di serie, completano un look che riesce a bilanciare robustezza e raffinatezza, mantenendo sempre vivo il DNA off-road che ha caratterizzato storicamente il marchio coreano. I parafanghi in tinta carrozzeria, le barre al tetto nere e lo spoiler posteriore con terzo stop LED aggiungono elementi funzionali che definiscono ulteriormente il carattere del veicolo.

All'interno dell'abitacolo, la Torres EVX propone un ambiente dove tecnologia e comfort trovano un equilibrio studiato. Il cruscotto è dominato da due display da 12,3 pollici, uno dedicato alla strumentazione digitale e l'altro al sistema di infotainment, che include navigatore e compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto. I rivestimenti in pelle nera con cuciture color rame creano un ambiente elegante ma non pretenzioso, con lo stesso motivo cromatico che si ritrova sulla consolle centrale e sui braccioli.

La versatilità è uno dei punti di forza dell'interno: i sedili anteriori, regolabili elettricamente, ventilati e riscaldati, garantiscono un comfort premium, mentre quelli posteriori, anch'essi riscaldabili, possono essere reclinati fino a 32,5 gradi e divisi in configurazione 60:40. Il bagagliaio offre una capacità di 839 litri in configurazione standard, che può essere espansa fino a 1.662 litri abbattendo la seconda fila di sedili - valori che collocano la Torres EVX tra i veicoli più pratici della sua categoria.

Al di là dell'estetica e dell'abitabilità, è la motorizzazione a rappresentare il vero elemento di discontinuità per KGM. La Torres EVX è equipaggiata con un motore elettrico sincrono a magneti permanenti da 152 kW (207 CV) che eroga una coppia massima di 339 Nm. Prestazioni che si traducono in un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 8,1 secondi e una velocità massima autolimitata di 175 km/h - numeri che, pur non facendone una sportiva, garantiscono un'esperienza di guida brillante e reattiva.

La batteria LiFePO4 (litio-ferro-fosfato) da 73,4 kWh rappresenta una scelta tecnologica interessante, privilegiando la durabilità e la sicurezza rispetto ad altre chimiche più diffuse. Con questa soluzione, KGM dichiara un'autonomia fino a 443 km nel ciclo WLTP, che può arrivare a 582 km in percorsi prettamente urbani. Sul fronte della ricarica, la Torres EVX supporta sistemi in corrente alternata trifase a 11 kW e ricariche rapide in corrente continua fino a 145 kW, permettendo di recuperare una buona percentuale di autonomia in tempi relativamente contenuti. Se siete a casa, la scelta migliore è una wallbox.

Un elemento distintivo è la tecnologia V2L (Vehicle-to-Load) che consente di utilizzare la batteria del veicolo come fonte di energia esterna, trasformando di fatto il SUV in un generatore mobile - funzionalità particolarmente apprezzabile per attività all'aria aperta o in situazioni di emergenza. La trazione è anteriore, abbinata a un cambio monomarcia, una configurazione che privilegia l'efficienza energetica rispetto alla trazione integrale, tradizionalmente associata ai modelli SsangYong/KGM.

Sul mercato italiano, la KGM Torres EVX è proposta in un unico allestimento completo al prezzo di 42.600 euro chiavi in mano, un posizionamento che la colloca in una fascia intermedia del segmento elettrico. La garanzia estesa rappresenta uno dei principali punti di forza dell'offerta: 7 anni o 150.000 km sul veicolo, ben 10 anni o 1 milione di chilometri sulla batteria, e 7 anni di assistenza stradale inclusa. Un pacchetto che testimonia la fiducia del costruttore nella propria tecnologia e che potrebbe rassicurare anche i clienti più scettici verso la mobilità elettrica.

La colorazione Grand White è inclusa nel prezzo base, mentre le altre tinte metallizzate richiedono un sovrapprezzo di 750 euro - una politica commerciale trasparente che evita sorprese al momento dell'acquisto. Con questo modello, KGM non solo si presenta come nuovo attore nel panorama dell'elettrificazione, ma dimostra di voler interpretare la transizione energetica secondo una filosofia propria, puntando su valori di robustezza, affidabilità e praticità che hanno sempre caratterizzato il marchio, anche nella sua precedente identità.