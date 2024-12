La nuova Audi A3 plug-in vi farà dimenticare del benzinaio

Audi rafforza la propria presenza nel segmento delle compatte premium ibride plug-in con un importante aggiornamento tecnico della A3 Sportback TFSI e, il modello PHEV più venduto del marchio in Italia negli ultimi tre anni. Le novità principali riguardano il propulsore, la batteria e il sistema di ricarica, con miglioramenti significativi in termini di efficienza e prestazioni. L'evoluzione tecnologica della vettura si inserisce nella più ampia strategia di elettrificazione del marchio dei quattro anelli, che prevede di ampliare ulteriormente la propria gamma di veicoli elettrificati. Il piano di Audi include infatti il lancio di nuovi modelli ibridi plug-in nel corso del 2025, tra cui la A3 allstreet TFSI e e le versioni PHEV delle nuove A5 e Q5, confermando l'impegno del costruttore tedesco verso una mobilità sempre più sostenibile.

Nuovo motore

Il cuore pulsante della nuova A3 Sportback TFSI e è rappresentato dal nuovo propulsore 1.5 TFSI evo2, che sostituisce il precedente 1.4 TFSI. Questo motore all'avanguardia adotta il ciclo Miller, una soluzione tecnica che ottimizza il rapporto tra compressione ed espansione, garantendo un significativo miglioramento dell'efficienza. L'unità termica è stata completamente riprogettata, introducendo innovazioni come l'iniezione diretta della benzina a 350 bar, un sistema di raffreddamento ottimizzato delle camere di combustione e pistoni con canali dell'olio integrati per il controllo delle temperature d'esercizio.

La componente elettrica vede l'introduzione di un nuovo motore sincrono a magneti permanenti (PSM) da 116 CV, più potente rispetto al predecessore, che contribuisce a garantire prestazioni di riferimento nel segmento. La batteria agli ioni di litio, completamente rinnovata, offre ora una capacità nominale di 25,7 kWh, quasi il doppio rispetto alla generazione precedente, consentendo un'autonomia in modalità elettrica fino a 141 chilometri nel ciclo WLTP. Dal punto di vista delle prestazioni, la versione top di gamma 45 TFSI e eroga una potenza complessiva di 272 CV, con un incremento di 27 CV rispetto al modello precedente. Questo si traduce in un'accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 6,3 secondi e una velocità massima di 237 km/h. La variante 40 TFSI e, con i suoi 204 CV complessivi, garantisce comunque prestazioni di tutto rispetto, con uno scatto 0-100 km/h in 7,4 secondi.

Una delle innovazioni più significative riguarda il sistema di ricarica. Per la prima volta su un modello ibrido plug-in del marchio, Audi introduce la possibilità di ricarica rapida in corrente continua fino a 50 kW, permettendo di ricaricare la batteria dal 10% all'80% in meno di mezz'ora. La vettura supporta anche la ricarica in corrente alternata fino a 11 kW, triplicando la potenza rispetto alla versione precedente.

Consuma pochissimo

Nel corso del test drive, ho avuto modo di provare la versione da 204 CV. Più che sufficienti per sfruttarne al meglio la versatilità e per togliersi anche qualche soddisfazione una volta seduti davanti al volante. Mi è piaciuta molto l'impostazione di guida: piuttosto sportiveggiante ma comunque comoda e accogliente. Si viaggia all'interno di un abitacolo rivestito e realizzato con grande cura perché tutti i materiali sono di buona qualità eccetto qualche dettaglio sottotono nelle parti non visibili (tipo la tasca dei pannelli porta). Gli assemblaggi sono comunque ottimi e gli scricchiolii sono del tutto assenti.

Le differenti modalità di guida modificano realmente il comportamento dinamico, così in "Dynamic" si riesce ad apprezzarne appieno l'anteriore affilato e lo sterzo preciso mentre in "Efficiency" si privilegia l'attenzione ai consumi. Proprio quest'ultimo aspetto, mi ha particolarmente sorpreso. A cominciare dall'autonomia in modalità elettrica, che supera realmente i 100 km e ciò le permette di essere di fatto "un'auto elettrica" nella maggior parte dei casi di utilizzo quotidiani (tipico tragitto casa-lavoro). Una volta scaricatasi, il motore 1.5 litri ha dimostrato di aver raggiunto un livello di efficienza significativo e la A3 si comporta come una full hybrid di nuova generazione. Il risultato è una percorrenza media pari - o superiore - ai 20/21 km/l nell'uso misto. Un risultato notevole.

Quanto costa

Per facilitare l'utilizzo quotidiano, Audi ha potenziato l'accesso all'infrastruttura di ricarica attraverso il network Audi charging, che ora copre 29 Paesi europei con oltre 700.000 punti di ricarica, di cui 52.000 in Italia. Il sistema, accessibile tramite un'unica card o app, offre tariffe preferenziali e la massima semplicità di utilizzo.

La nuova A3 Sportback TFSI e arriverà nelle concessionarie italiane nel primo trimestre 2025, con un listino che parte da 48.400 euro per la versione 40 TFSI e Business, mentre la più potente 45 TFSI e S line edition sarà disponibile a partire da 52.500 euro.