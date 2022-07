Tra le novità della gamma sportiva di casa BMW ci sarà spazio, molto probabilmente, anche per la nuova BMW M5 Touring. La versione sportiva della station wagon è destinata a diventare un punto di riferimento dell’offerta di BMW M in Europa. In Nord America, invece, il modello non dovrebbe essere commercializzato.

BMW prevede di avviare la produzione della nuova BMW M5 Touring entro la fine del 2024 con il debutto effettivo sul mercato programmato per il 2025. Il progetto è, quindi, ancora in una prima fase di sviluppo e nel corso dei prossimi mesi dovrebbero arrivare diverse nuove informazioni sulle sue caratteristiche.

Secondo i primi dettagli, alla base della nuova BMW M5 Touring, ci sarà un motore V8 Biturbo da 4.4 litri. Il motore in questione sarà supportato da un motore elettrico. BMW, infatti, non realizzerà più modelli sportivi privi di elettrificazione. L’ultima BMW M senza elettrificazione sarà la BMW M2. Per il futuro, invece, tutti i modelli saranno elettrificati.

Il sistema ibrido della nuova wagon di BMW dovrebbe garantire una potenza massima di circa 750 CV, un dato che confermerebbe l’enorme potenzialità del progetto, destinato a diventare un riferimento del futuro della gamma BMW M. La nuova M5 Touring rappresenterà una vera e propria rinascita per le Wagon sportive di casa BMW. La casa bavarese ha, infatti, intenzione di investire in modo significativo su questi modelli per il suo futuro.

Maggiori dettagli sulla nuova BMW M5 Touring dovrebbero arrivare già nei prossimi mesi con il debutto che, come detto in precedenza, è programmato per il 2024.