La nuova FIAT 600e è stata finalmente svelata e la sorella maggiore della 500e offrirà più spazio, più autonomia rispetto alla più piccolina della Casa. Questo nuovo modello misura 4,17 metri in lunghezza, seguendo quindi le dimensioni della “cugina” Jeep Avenger. Per la nuova generazione della 600 elettrica, FIAT ha deciso di partire dal modello completamente elettrico, dotato di una batteria da 54 kWh; una batteria sufficiente per fornire all’EV un’autonomia di circa 400 km nel ciclo WLTP.

Grazie alla ricarca da 100 kW, FIAT afferma che la nuova 600e può essere ricaricata fino all’80% in meno di 30 minuti presso una stazione di ricarica rapida. La ricarica con il caricatore di bordo, invece, richiede poco meno di 6 ore (11 kW).

Sebbene il marchio affermi che una versione ibrida mild-hybrid sarà resa disponibile in un secondo momento, per ora la 600e è offerta con un solo propulsore, che eroga 156 CV. Un valore non estremamente elevato, senza dubbio, ma completamente in linea con quello che è il focus del marchio: offrire una soluzione comoda, pratica e adatta a tutti. Come tutte le auto più moderne, disponibile una ricca serie di sistemi di assistenza e aiuti alla guida, come: monitoraggio degli angoli ciechi, frenata automatica di emergenza, rilevamento del guidatore assonnato, cruise control adattivo e sensori a 360 gradi.

Come annunciato precedentemente nello spot originale in cui il CEO di FIAT, Olivier François, veniva immerso in una vasca di vernice a bordo della FIAT 600, la casa automobilistica torinese dice addio al grigio e punta su colori vivaci.

Per la nuova 600e con allestimento “La Prima” sono disponibili quattro tinte, tutte ispirate all’Italia: Arancio Sole d’Italia, Azzurro cielo d’Italia, Sabbia terra d’Italia e Verde mare d’Italia. La versione più attenta al portafoglio, denominata “(RED)”, presenta badge sulla carrozzeria e rivestimenti dei sedili realizzati in plastica riciclata. Questa versione sarà disponibile anche nei colori nero e bianco. Gli interni sono caratterizzati da tonalità scure con la scritta FIAT stampata sui sedili e sugli schienali, mentre La Prima utilizza rivestimenti chiari con cuciture in azzurro. A proposito di colori, non manca la bandiera italiana nel paraurti posteriore, intrecciata con la scritta 600 stampata nel fascione nero.

Prezzo? A partire da 35.950 euro per la versione (RED), cifra che lievita a 40.950 euro per la declinazione più accessoriata “La Prima”. Mentre per modificare la vernice nell’allestimento (RED) sono necessari 700 euro, per “La Prima” si possono sborsare anche 1.000 euro. Fortunatamente entrambe le proposte sono compatibili con l’Ecobonus e pertanto, rottamando, è possibile ridurre il prezzo di 5.000 euro. Gli ordini sono già aperti, è possibile infatti ordinare la versione (RED) a partire da oggi.

Le rivali? Oltre che Jeep Avenger, il B-SUV Volvo EX30 anch’esso svelato di recente.