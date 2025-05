Cupra accelera sulla strada dell'elettrificazione, presentando una gamma e-HYBRID profondamente rinnovata. Con la tecnologia ibrida plug-in (il consiglio è sempre quello di ricaricare con la wallbox) di seconda generazione, modelli come Formentor, Leon e la nuova Terramar promettono di ridefinire l'esperienza di guida, combinando prestazioni esaltanti con un'efficienza pensata per il futuro della mobilità.

Sin dal suo debutto, la tecnologia e-HYBRID si è rivelata un pilastro nel successo di Cupra. Questa strategia ha permesso al brand di Barcellona di intercettare una nuova clientela, attratta dalla possibilità di una mobilità elettrificata che non rinuncia al piacere di guida e alla versatilità. L'obiettivo è chiaro: offrire un'autonomia in modalità elettrica sufficiente per coprire gli spostamenti quotidiani, mantenendo al contempo la flessibilità di un propulsore termico per le lunghe distanze. Un connubio che, unito al design distintivo e alle doti dinamiche tipiche del marchio, ha già conquistato il pubblico. In Italia, dal suo debutto, la proposta ibrida plug-in ha già raccolto più di 15 mila ordini.

Come funziona l'ibrido plug-in di seconda generazione

Al centro della nuova gamma e-HYBRID pulsa un sistema di propulsione di seconda generazione, progettato per offrire un'esperienza di guida rivoluzionaria. Questa soluzione tecnologicamente avanzata si basa sull'interazione tra un nuovo motore termico 1.5 TSI e un potente propulsore elettrico trifase da 85 kW (116 CV). A seconda delle versioni, l'unità a benzina sviluppa 110 kW (150 CV) o 130 kW (177 CV), portando la potenza di sistema rispettivamente a 150 kW (204 CV) e 200 kW (272 CV). La coppia massima raggiunge i 350 Nm e i 400 Nm, garantendo una spinta vigorosa e una risposta immediata.

Uno degli aspetti più innovativi è la capacità della batteria quasi raddoppiata rispetto alla generazione precedente, che ora permette di percorrere fino a 125 km in modalità puramente elettrica, un valore che supera ampiamente la percorrenza media giornaliera di un cliente di segmento C, attestata sui 53 km.

Le innovazioni non si fermano al powertrain. La nuova gamma Cupra e-HYBRID vanta un pacco batterie da 19,7 kWh di capacità, con una composizione chimica al nichel, manganese e cobalto e una struttura a 4 moduli per 24 celle. Questo si traduce non solo in una maggiore autonomia, ma anche in prestazioni di ricarica ottimizzate. È ora possibile ricaricare in corrente alternata (AC) fino a 11 kW, ottenendo una carica completa (0-100%) in circa 2 ore e 30 minuti.

Inoltre è stata introdotta la ricarica in corrente continua (DC) fino a 50 kW, che consente di passare dal 10% all'80% della carica in soli 26 minuti. In termini di guida, ciò si concretizza in una progressione poderosa, con la coppia massima disponibile già a 850 giri, un handling fluido e una costante sensazione di massimo controllo in ogni frangente della guida.

Terramar e-HYBRID: sportiva e accattivante

La Cupra Terramar si impone come un SUV sportivo dal design che esprime dinamismo e raffinatezza. La versione Terramar 1.5 e-HYBRID 204 CV DSG offre di serie un ricco equipaggiamento. Esternamente, si distingue per i cerchi in lega da 18 pollici machined ATOMIC, i fari full LED anteriori con firma luminosa triangolare e i fari fendinebbia con funzione cornering. L'illuminazione posteriore è full LED con logo illuminato e indicatori di direzione dinamici.

All'interno, l'abitacolo accoglie con il Cupra Virtual Cockpit da 10,25 pollici e un sistema di infotainment con display touch da 12,9 pollici, connettività wireless Apple CarPlay e Android Auto, e Cupra Connect. Il volante multifunzione racing in pelle integra i pulsanti di avviamento, selezione modalità di guida e leve del cambio. Il comfort è assicurato dal Climatronic tri-zona, dai sensori di parcheggio anteriori e posteriori e dalla videocamera posteriore. La sicurezza è supportata dal sistema di riconoscimento della stanchezza e dal sistema per la chiamata di emergenza e-Call.

Per il mercato italiano, Cupra propone la versione Impulse della Terramar 1.5 e-HYBRID 204 CV DSG, che aggiunge di serie cerchi in lega da 20 pollici machined Hadron Sport Black Matt/Silver, fari anteriori LED Matrix con cerimonia di apertura, vetri posteriori oscurati, e illuminazione ambientale Smart Wraparound. Include inoltre il sistema Keyless Advanced, il portellone elettrico con sistema "handsfree", e l'Adaptive Cruise Control (ACC) predittivo. Al vertice della gamma si posiziona la Terramar VZ, equipaggiata con il propulsore 1.5 e-HYBRID da 272 CV DSG. Questa versione include cerchi in lega da 19 pollici Machined, sedili anteriori avvolgenti in Dinamica Black Soul, e tutte le tecnologie avanzate presenti sulla Impulse, come il Climatronic tri-zona, l'illuminazione ambientale Smart Wraparound, il Keyless Advanced, il portellone elettrico "handsfree" e l'ACC predittivo.

Dinamica ma comfortevole

La Cupra Terramar e-HYBRID punta a offrire un'esperienza di guida che bilancia comfort e agilità, come ci si aspetta da un SUV sportivo del marchio. La seduta rialzata garantisce una piacevole sensazione di controllo, a circa 60 cm dall'asfalto, pur mantenendo una postura confortevole. Lo sterzo progressivo è progettato per offrire un buon feeling di controllo e consentire traiettorie pulite. L'assetto, specialmente nelle versioni VZ con Dynamic Chassis Control (DCC) di serie, mira a esaltare il dinamismo, rendendo le strade ricche di curve l'habitat naturale della Terramar. La vettura è stabile in autostrada e divertente sulle strade secondarie.

La potenza combinata del sistema ibrido garantisce una spinta forte e una notevole fluidità d'azione, con partenze e ripartenze che possono avvenire in solo elettrico, eliminando le vibrazioni. Nonostante una massa che supera le 1,8 tonnellate nelle versioni ibride plug-in, l'handling è generalmente buono, anche se il peso può farsi sentire nelle curve più strette rispetto a modelli puramente termici più leggeri. La frenata è potente e ben modulabile, con un blending efficace tra frenata rigenerativa e meccanica nelle versioni ibride.

Il cambio DSG a sei rapporti (per la versione e-HYBRID) è fluido e reattivo. Le versioni VZ sono equipaggiate con sospensioni anteriori MacPherson e posteriori multi-link, entrambe con DCC. La vettura, pur essendo un SUV, non disdegna una guida brillante, supportata da una campanatura specifica all'anteriore per una maggiore stabilità in curva.

Strategia commerciale

La Cupra Terramar 1.5 e-HYBRID 204 CV DSG è disponibile con una strategia commerciale che prevede un anticipo di 8.000 € e 35 rate da 295 € al mese, includendo un totale di 30.000 km. Questa offerta, unita alla capacità di percorrere lunghe distanze in elettrico, si sposa con il concetto più ampio di poter "fare meno carburante" per molti degli spostamenti quotidiani, riducendo i costi di esercizio e l'impatto ambientale, senza rinunciare al piacere di guida e alla versatilità tipici di Cupra.