Il progetto, seguito dagli specialisti del software rFpro, prevede la realizzazione virtuale del Circuito di prova del Centro Tecnico di Nardò, consentendo alle case automobilistiche di testare le prestazioni delle nuove piattaforme prima di costruirle fisicamente. Secondo riportato dalla azienda, questo sistema consentirà agli ingegneri di valutare le prestazioni del proprio veicolo all’inizio delle fasi di progettazione, risparmiando sia tempo sia denaro.

“Il modo in cui un propulsore elettrificato interagisce con il telaio è significativamente diverso da quello di un motore tradizionale. Di conseguenza, gli ingegneri della dinamica dei veicoli vogliono comprendere in anticipo questo cambiamento per evitare che si verifichino problemi più avanti nel ciclo di sviluppo”.