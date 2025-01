La Porsche 718 vola con vendite record in USA prima dell'addio

Le vendite di auto sportive Porsche crescono negli Stati Uniti nel 2024, con un aumento significativo per i modelli 718 Boxster e Cayman. Secondo i dati diffusi dalla casa automobilistica, nell'anno appena concluso sono state vendute 5.698 unità della 718, in crescita rispetto alle 4.526 del 2023.

Questo rappresenta il miglior risultato per la gamma 718 dal suo debutto nel 2016, nonostante si tratti di un modello ormai datato nel panorama automobilistico. L'incremento delle vendite arriva in un momento particolare, con Porsche che sta pianificando la transizione all'elettrico per questi modelli nei prossimi anni.

Il successo commerciale della 718 è stato trainato dalle versioni più prestazionali come la GTS 4.0 e le varianti speciali della divisione Motorsport. Anche la 911 ha registrato un forte aumento, passando da 11.692 a 14.128 unità vendute. Al contrario, i modelli a quattro porte hanno subito un calo generalizzato, con soltanto l'eccezione del SUV Cayenne. In particolare, la berlina elettrica Taycan ha visto un netto crollo delle vendite, passando da 7.570 a 4.747 unità.

Questi dati sembrano aver spinto Porsche a riconsiderare i propri piani di elettrificazione. Il CFO Lutz Meschke ha dichiarato: "stiamo valutando la possibilità che i veicoli originariamente previsti come completamente elettrici abbiano una propulsione ibrida o un motore a combustione. Manterremo il motore a combustione molto più a lungo".

Sebbene Porsche avesse annunciato l'intenzione di rendere completamente elettrici modelli come Macan, 718 e Cayenne, ora questi piani potrebbero subire modifiche. L'azienda sta anche valutando l'utilizzo di motori termici per un nuovo SUV a tre file inizialmente concepito come elettrico.

I risultati commerciali del 2024 negli USA indicano una forte domanda per le sportive Porsche con motori tradizionali. Resta da vedere se e come l'azienda adatterà la propria strategia per rispondere a questa tendenza del mercato.