Il Gruppo Volkswagen ha comunicato, in una nota, che la produzione di veicoli elettrici è sold out per tutto il corrente anno e i nuovi ordini partiranno solo nel corso del 2023. Condivisa direttamente dal numero uno del Gruppo, Herbert Diess, la notizia evidenzia come in Europa saranno consegnati solamente 300mila vetture a batteria.

Come mai? Semplice, i continui problemi legati alla produzione. Dalla crisi legata al Coronavirus, all’assenza dei semiconduttori fino alla guerra tra Russia e Ucraina. Ad aggravare la situazione ora potrebbe anche giungere la carenza del litio, elemento fondamentale per la realizzazione delle batterie. Con tutti questi ritardi, l’obiettivo di Volkswagen di diventare uno dei migliori produttori di vetture elettriche nel prossimo futuro, sembra un target complicato da raggiungere soprattutto se consideriamo che nel primo trimestre del 2022 il marchio ha consegnato appena 99mila auto elettriche in tutto il mondo.

Un numero tutto sommato contenuto, anche in proporzione a quello ottenuto da Tesla che, nello stesso periodo, ha consegnato un volume tre volte superiore. L’obiettivo futuro di Volkswagen? 700mila avuto elettriche entro la fine del 2022, 140mila delle quali solo per il mercato cinese. Tra i piani del marchio teutonico, anche la realizzazione di una nuova gigafactory a Sagunto, in Spagna, che svolgerà un ruolo chiave nel processo di elettrificazione del Gruppo. L’investimento complessivo previsto è di 10 miliardi di euro e l’annuncio è stato diramato alcune settimane fa, direttamente da Herbert Diess, in occasione dell’evento organizzato presso le strutture del Parc Sagunt II. Il sito di produzione avrà una capacità produttiva annuale di 40 GWh e fornirà lavoro a circa 3.000 persone, in un’area di 200 ettari. La fabbrica sarà alimentata da energia green, grazie ad un accordo con la società di impianti fotovoltaici Iberdrola.