La prossima Fiat Tipo potrebbe essere un SUV

Alcune indiscrezioni ipotizzano che il prossimo modello di Fiat Tipo potrebbe essere un’auto molto diversa rispetto a quella vista sino ad ora. Molto probabilmente ci sarà una Tipo in versione SUV, infatti – entro la fine di quest’anno – è previsto un restyling della vettura. Alcune foto spia, scattate in Turchia, mostrano un design molto diverso della Fiat Tipo che andrebbero a confermare tale indiscrezione. Dunque, gli appassionati dell’auto del marchio italiano, potrebbero aspettarsi l’arrivo di una Fiat Tipo Cross. A quanto pare, produzione della vettura Fiat – del segmento C – sarà realizzata in 3 versioni differenti. In merito al nuovo progetto della Casa Automobilistica italiana è intervenuto Olivier Francois, nonché CEO della Fiat. L’amministratore delegato avrebbe anticipato il fatto che, entro circa 5 anni, la Fiat dovrà necessariamente presentare un SUV. Questo potrebbe far intendere che la prossima Fiat Tipo sarà realizzata nella versione dall’assetto rialzato.

Si tratta sicuramente di un progetto molto ambizioso per l’azienda italiana. Tuttavia, vista la grande concorrenza nel mercato delle auto, sarà necessario puntare più in alto e realizzare una versione differente della tradizionale Fiat Tipo, seppur garantendo un prezzo accessibile. Ovviamente, almeno per il momento, queste sono solamente voci di corridoio e non vi sono informazioni ufficiali in merito a quella che potrebbe essere la prossima versione dell’amata Fiat Tipo. Sicuramente, se le indiscrezioni saranno confermate, nelle settimane che verranno saranno svelati maggiori dettagli che andranno a disegnare – man mano – il profilo di quella che sarà la nuova Tipo Cross. Per il momento, sembra invece ufficiale il fatto che la Casa Automobilistica italiana si sia messa a lavoro per la realizzare la nuova Punto. Tuttavia, anche in tal caso non vi sono molti dettagli in merito all’auto in questione.