La Renault Scenic si rinnova: ecco l'aggiornamento 2025

La Renault Scenic E-Tech cambia volto per il 2025, evolvendosi in un'auto sempre più tecnologica e versatile. Il modello, che ha già conquistato il prestigioso titolo di Auto dell'Anno 2024, si presenta sul mercato con un pacchetto di aggiornamenti sostanziali che ne migliorano funzionalità, efficienza e comfort. Queste novità non rappresentano una semplice evoluzione cosmetica, ma una profonda rivisitazione delle capacità tecnologiche del veicolo, pensate per rispondere alle esigenze di una mobilità elettrica sempre più integrata con la vita quotidiana degli automobilisti europei. La monovolume elettrica francese diventa così un piccolo ecosistema energetico su ruote.

Il cuore delle innovazioni 2025 si concentra sul sistema di ricarica, completamente ripensato per offrire maggiore flessibilità. Il nuovo caricatore bidirezionale da 22 kW, disponibile come optional, rappresenta forse l'evoluzione più significativa. Questo componente non solo dimezza i tempi di ricarica rispetto all'unità standard da 11 kW (ora inclusa di serie), ma trasforma la Scenic in un vero e proprio accumulatore energetico mobile.

Grazie alle funzionalità V2L (Vehicle-to-Load) e V2G (Vehicle-to-Grid), la batteria dell'auto può alimentare dispositivi esterni o restituire energia alla rete domestica. Questa tecnologia bidirezionale permette quindi di ottimizzare i costi energetici, utilizzando l'auto come buffer per assorbire l'elettricità quando è meno costosa e restituirla nei momenti di picco tariffario, aprendo scenari completamente nuovi nella gestione energetica domestica.

L'esperienza di ricarica diventa anche più semplice con l'introduzione del sistema Plug & Charge, che elimina la necessità di app o tessere per l'avvio della ricarica. Basta collegare l'auto a una colonnina compatibile per iniziare automaticamente il rifornimento, con addebito gestito tramite l'app My Renault. Il servizio è integrato nel Mobilize Charge Pass, che garantisce accesso a oltre 800.000 stazioni di ricarica in Europa.

Parallelamente, la Scenic E-Tech 2025 introduce la funzionalità One Pedal, ora disponibile su tutte le versioni equipaggiate con paddle al volante. Sviluppata dalla divisione Ampere del gruppo Renault, questa tecnologia consente di guidare l'auto utilizzando prevalentemente il solo pedale dell'acceleratore, che determina non solo l'accelerazione ma anche il rallentamento, fino quasi all'arresto completo, grazie a un sistema avanzato di frenata rigenerativa.

Un dettaglio particolarmente apprezzabile è la possibilità di installare questa funzione anche sulle Scenic già in circolazione, tramite un aggiornamento software gratuito. Una scelta che dimostra l'impegno di Renault nel supportare anche chi ha già acquistato il modello, estendendo il ciclo di vita tecnologico del veicolo.

Comfort e personalizzazione: l'abitacolo si evolve

L'aggiornamento 2025 non si limita alla parte tecnica, ma coinvolge anche l'abitacolo con significativi miglioramenti in termini di comfort e personalizzazione. Le versioni top di gamma Esprit Alpine e Iconic ricevono nuovi sedili anteriori con regolazioni elettriche complete e funzione massaggio per il conducente, mentre i materiali interni si arricchiscono con finiture in Alcantara per la versione sportiva e in tessuto riciclato per la Iconic, completate da eleganti modanature in legno di tiglio.

Anche i posti posteriori sono stati riprogettati per offrire un migliore supporto laterale, aumentando il comfort durante i viaggi più lunghi o su percorsi tortuosi. Questa attenzione ai dettagli ergonomici conferma la vocazione familiare del modello, che non rinuncia alla praticità nonostante l'elettrificazione.

La tecnologia di bordo fa un ulteriore passo avanti con l'introduzione di una camera intelligente integrata nel montante A sinistro. Questo dispositivo è in grado di riconoscere il conducente e attivare automaticamente le sue preferenze personali, regolando sedile, specchietti retrovisori e impostazioni multimediali. Una soluzione particolarmente utile quando l'auto viene utilizzata da più persone, eliminando la necessità di regolazioni manuali ad ogni cambio di guidatore.

Il sistema di infotainment si arricchisce inoltre di un servizio di manutenzione connessa che monitora costantemente lo stato dei componenti, segnala quando è il momento di effettuare controlli e permette di prenotare gli interventi direttamente dall'applicazione, semplificando la gestione ordinaria del veicolo. Questa integrazione tra auto e smartphone rappresenta un ulteriore passo verso un'esperienza di mobilità sempre più fluida e digitale.

I prezzi della Renault Scenic E-Tech Electric 2025 partono da 40.050 euro per la versione base Comfort con motore da 170 CV e batteria di capacità inferiore, arrivando fino a 50.450 euro per la versione Iconic equipaggiata con propulsore da 220 CV e batteria maggiorata. Un posizionamento strategico che mira a rendere accessibile la mobilità elettrica di nuova generazione a un pubblico sempre più ampio, pur mantenendo elevato il contenuto tecnologico del veicolo.