Secondo un nuovo sondaggio, la reputazione di Tesla ha subito un duro colpo agli occhi dei consumatori statunitensi. Il produttore di veicoli elettrici è sceso di 50 posizioni, passando al n. 62 su 100 aziende presenti nella lista. Tesla ha ricevuto voti “eccellenti” per i suoi obiettivi, la sua visione e i suoi prodotti e servizi, e un voto “molto buono” per la sua crescita, ma ha ottenuto un punteggio solamente “discreto” nelle categorie carattere fiducia e cittadinanza.

Il declino della reputazione di Tesla arriva mentre la sua concorrente Ford Motor è balzata al 32 posto, salendo di nove posizioni. Patagonia e Costco sono stati classificati come i due marchi più affidabili negli Stati Uniti. Twitter, un’altra azienda di proprietà dell’amministratore delegato di Tesla Elon Musk, si è classificata al n. 97, appena tre posizioni sopra la Trump Organization.

L’Axios Harris Poll 100 ha intervistato 16.310 americani dal 13 al 28 marzo. Il sondaggio ha chiesto agli intervistati quali aziende ritenessero avere la migliore e la peggiore reputazione. Il punteggio di Tesla si è basato su nove fattori, tra cui il carattere, l’obiettivo e la fiducia.

Alcuni investitori di Tesla temono che Musk sia troppo distratto dalle sue altre imprese, come Twitter. In una lettera aperta al consiglio di amministrazione di Tesla, 17 azionisti hanno affermato che il consiglio dovrebbe intervenire se Musk non fosse in grado di concentrarsi su Tesla.

Resta da vedere se la reputazione di Tesla si riprenderà. L’azienda deve affrontare una serie di sfide, tra cui le interruzioni della catena di approvvigionamento e l’aumento dei costi. Tuttavia, Tesla ha anche una serie di punti di forza, come il suo forte marchio e i suoi prodotti innovativi.

Classifica di reputazione US, la posizione dei brand auto:

6. Toyota

13. Honda

16. Subaru

24. BMW

32. Ford

34. General Motors

56. Volkswagen

62. Tesla

67. Chrysler (Stellantis)