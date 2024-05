La nuova safety car della Formula E è la più potente di sempre, 1000 cavalli tutti elettrici

Il campionato di Formula E sta entrando in una fase entusiasmante con l'introduzione della nuova safety car ufficiale, la Porsche Taycan Turbo GT. Questo modello di punta sostituisce il precedente Taycan Turbo S e si pone al vertice della gamma Taycan rinnovata con delle prestazioni sorprendenti.

L'avvicinamento alla gara doppia di questo fine settimana a Berlino segna l'inizio di una nuova era per la Formula E, con la Taycan Turbo GT che non solo svolgerà le funzioni di safety car ma lo farà con una potenza doppia rispetto alle monoposto che guiderà. Infatti, questa vettura può vantare fino a 1.019 cv in modalità overboost, a fronte dei 469 cv delle vetture da corsa di Formula E.

In "modalità attacco", la Turbo GT può superare di gran lunga in termini di potenza i suoi omologhi in pista. Le auto da corsa della nuova generazione (Gen3) di Formula E, senza l'attivazione di questa modalità speciale, possono arrivare a 402 cv con un incremento fino a 469 cv una volta attivata la modalità per aumentare la carica durante la fase finale della gara.

Nonostante le monoposto siano notevolmente più leggere rispetto alla Taycan, pesando circa 840 kg inclusi i piloti contro i 2.290 kg della Turbo GT senza conducente, quest'ultima cerca di ridurre la differenza attraverso l'opzionale pacchetto Weissach. Questo aggiunge ulteriori elementi aerodinamici al veicolo e riduce il peso eliminando parte dell'isolamento acustico e i sedili posteriori.

Per questa stagione, Porsche fornirà due safety car distinte: una verniciata in Metallic Purple Sky dotata del pacchetto Weissach e l'altra, una versione a quattro posti senza il pacchetto, in Shade Green metallic. Entrambe sono equipaggiate con luci di emergenza, estintori e attrezzature di comunicazione. Tuttavia, solo una sarà presente in pista alla volta.