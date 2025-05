La Volkswagen T-Cross è in offerta a 99 euro al mese

La promozione sulla nuova T‑Cross Edition Plus 1.0 TSI 95 CV abbina uno sconto di marca e concessionaria e un piano di finanziamento triennale con rata leggera, tasso fisso e Valore Futuro Garantito. In questo articolo scopriamo le caratteristiche della vettura, il meccanismo economico dell’offerta, l’impegno mensile, l’importo complessivo dovuto e le clausole legate alla restituzione.

La T‑Cross Edition Plus è un crossover compatto che punta su versatilità e stile, arricchita dal pacchetto Edition Plus che aggiunge cerchi in lega da 17 pollici, vernice metallizzata, vetri posteriori oscurati, telecamera posteriore e sistema Keyless Entry Go. Con linee robuste, un’altezza da terra generosa e un abitacolo luminoso, la T‑Cross si presta tanto agli spostamenti urbani quanto alle gite fuori porta, offrendo comfort e dotazioni tecnologiche di livello superiore rispetto alla versione base.

Prezzo di listino, promozione e contributi

Il listino ufficiale della T‑Cross Edition Plus 1.0 TSI 95 CV chiavi in mano si attesta su 26.900 € con IPT esclusa. Grazie a un contributo complessivo di 3.040 € tra Volkswagen Italia e le concessionarie aderenti all’iniziativa, il prezzo promozionale scende a 23.860 €. Questo vantaggio economico, che supera i 5.000 € se si considera anche il valore del pacchetto Edition Plus, rende la proposta estremamente competitiva per chi desidera una crossover ben accessoriata senza rinunciare a un investimento ragionato.

Il piano prevede un anticipo di 5.500 €, seguito dal finanziamento di 18.720 € suddiviso in 35 rate mensili da 98,98 € ciascuna. Le spese di istruttoria pratica, pari a 360 €, sono già comprese nell’importo totale del credito. A questo si aggiungono 3,25 € di spese di incasso per ogni rata, mentre le comunicazioni periodiche non comportano costi (1 € all’anno solo se richieste in formato cartaceo). L’imposta sostitutiva di bollo, pari a 46,80 €, è addebitata in una soluzione all’inizio del piano. Il TAN fisso applicato è del 4,99% e il TAEG dell’6,19%.

Importo complessivo dovuto e servizi inclusi

La somma totale che la cliente dovrà rimborsare ammonta a 21.631,10 €, cifra che incorpora il capitale erogato, gli interessi per 2.744,30 € e tutti gli oneri accessori descritti. L’offerta non prevede ulteriori servizi a pagamento obbligatori, lasciando alla concessionaria la possibilità di proporre eventuali pacchetti aggiuntivi a scelta della cliente.

Al termine dei 35 mesi la rata finale, chiamata Valore Futuro Garantito, è fissata a 18.000 €. Per un chilometraggio massimo di 30.000 km, il piano tutela il valore residuo della vettura. In caso di restituzione o sostituzione al termine del contratto, l’eccedenza chilometrica viene calcolata a 0,07 € per ogni chilometro oltre la soglia pattuita. Questa opzione consente di pianificare con precisione l’impegno economico legato al mantenimento della vettura.

L’offerta è riservata a clienti privati e valida fino al 31 maggio 2025, con IVA inclusa in tutti gli importi indicati. Tutte le Informazioni Europee di Base sul Credito al Consumo e i Fogli Informativi sono disponibili presso le concessionarie Volkswagen aderenti. L’iniziativa è soggetta ad approvazione da parte di Volkswagen Financial Services, marchio che raggruppa le società di leasing, credito al consumo e noleggio del Gruppo Volkswagen. Per approfondire i dettagli contrattuali è consigliabile rivolgersi al concessionario Volkswagen di fiducia.