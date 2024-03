Lamborghini ha un logo rinnovato, provate a trovare le differenze

In un'epoca all'insegna dell'innovazione e del cambiamento, Lamborghini annuncia un significativo rinnovo della propria immagine: per il 2024, la celebre Casa di Sant'Agata Bolognese svela un nuovo logo, marcando simbolicamente il passaggio verso l'elettrificazione dei powertrain e l'introduzione di nuovi modelli. Questa decisione rappresenta un cambiamento epocale per l'azienda, che per oltre due decenni ha mantenuto inalterato il proprio emblema. La nuova identità visiva verrà applicata su tutti i veicoli che lasceranno lo stabilimento nei mesi a venire.

La reinvenzione del logo si ispira all'eredità storica del marchio, conservando l'iconico scudetto caratterizzato dal Toro scatenato su sfondo nero, ma introduce modifiche significative in termini di colore e design. L'emblema adotta ora tonalità di bronzo, con un design delle linee più sottile e un font appositamente creato per l'occasione, segnando un deciso distacco dallo sfondo precedente, meno riflettente. Queste innovazioni non solo rafforzano l'identità visiva di Lamborghini ma riflettono anche l'impegno dell'azienda verso la modernità e l'adattabilità digitale.

Il cuore di questa trasformazione è certamente l'elettrificazione, un tema centrale per il futuro del marchio. Le prime vetture a fregiarsi del nuovo logo saranno la "nuova Huracan" e la nuova versione ibrida plug-in dell'Urus, segnando l'inizio di una nuova era per Lamborghini. Questo rinnovamento va di pari passo con l'introduzione di una nuova identità digitale, che include l'uso del Toro come logo indipendente e la creazione di una serie di icone, frutto della collaborazione con il Centro Stile Lamborghini.

L'adozione di un nuovo font ufficiale, chiamato Automobili Lamborghini, sottolinea ulteriormente questo cambiamento, con il design che richiama le linee e le spigolosità distintive delle supercar del marchio. Questo font verrà utilizzato in tutte le comunicazioni aziendali, consolidando l'immagine di Lamborghini nel panorama digitale e negli ambienti visivi moderni.