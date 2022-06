Land Rover Defender è uno dei fuoristrada più conosciuti e diffusi al mondo, e dopo che nel 2019 Land Rover ha deciso di rinnovare completamente il progetto dell’auto, oggi la compagnia si prepara a svelarne la nuova versione ‘Land Rover Defender 130’, realizzata con una cabina lunga e in grado di ospitare fino a 8 persone.

Land Rover afferma che la fila posteriore è sufficientemente ampia da ospitare 3 adulti senza difficoltà: rispetto al modello 110 la cabina è stata allungata di poco più di 33 centimetri, il che non fa esattamente pensare a uno spazio ampio e comodo per 3 adulti – bisognerà attendere le prime recensioni per capire quanto spazio ci sia effettivamente nell’ultima fila di sedili del nuovo Defender 130.

Sedili riscaldati e rialzati rispetto al resto della cabina, braccioli laterali imbottiti, vani per riporre oggetti e porte USB di tipo C: questa è la dotazione a cui ha accesso chi siede nella fila posteriore del Defender 130, proprio niente male. Inoltre, Land Rover ha progettato un tettuccio apribile aggiuntivo dedicato alla fila posteriore di sedili, oltre a un climatizzatore a 4 zone.

Oltre alla First Edition, particolarmente ricca nella dotazione, il nuovo Defender 130 sarà proposto nelle varianti S, SE, X-Dynamic SE e X; ogni versione è stata curata nei dettagli, sia dal punto di vista funzionale sia da quello del design, per seguire un tema preciso.

Sulla First Edition troviamo un motore P400, un mild-hybrid a 6 cilindri in grado di generare 395 cavalli e 550 Nm di coppia, mentre sulle altre versioni sarà proposto il P300, anch’esso un mild-hybrid 6 cilindri turbo in grado di produrre 296 cavalli e 470 Nm di coppia. In tutte le versioni è previsto un cambio automatico a 8 rapporti ZF, accoppiato alla trazione Intelligent All-Wheel Drive di Land Rover.

Su tutti i modelli di Defender 130 saranno presenti sospensioni elettroniche regolabili ad aria, così da poter alzare e abbassare l’auto secondo necessità, un aspetto molto importante quando si va in fuoristrada.

In Italia il nuovo Land Rover Defender 130 è disponibile a partire da 89.300 €.