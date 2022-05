In Europa si è formato un gruppo di 28 aziende, tra cui troviamo Ford e Volvo, che ha chiesto all’Unione Europea di imporre limiti temporali ben precisi per lo stop alla vendita di auto e veicoli commerciali endotermici: l’appello delle aziende indica il 2035 come anno di totale passaggio alla vendita di veicoli elettrici, imponendo al contempo delle norme obbligatorie per le infrastrutture di ricarica.

“In Ford Europa crediamo che la libertà di movimento vada di pari passo con la cura del nostro pianeta e degli altri”, ha dichiarato Stuart Rowley, Chair di Ford Europa. “Per questo motivo, abbiamo stabilito che, entro il 2035, tutti i veicoli Ford venduti in Europa siano a zero emissioni. Per il raggiungimento di questo target è necessario che i politici dell’Ue stabiliscano degli obiettivi nazionali obbligatori, allo scopo di creare un’infrastruttura di ricarica elettrica capillare e all’altezza della domanda, sempre più crescente, di veicoli elettrici nel nostro Continente”.

Entro il prossimo mese di giugno gli esperti dell’Unione Europea dovranno aver finito le loro valutazioni, perché è previsto che il Parlamento europeo debba prendere una decisione in merito, per poi avere la legge definitivamente approvata nei primi mesi autunnali.

Ford è tra le poche multinazionali ad essersi impegnata apertamente a raggiungere l’obiettivo fissato per il 2035, quello di interrompere completamente la vendita di nuovi veicoli endotermici per passare definitivamente alla mobilità elettrica: insieme a Volvo e ad altre realtà, come per esempio Uber, Ford spingerà affinché l’UE prenda decisioni che supportino il raggiungimento di questo obiettivo, come la scelta di sviluppare fonti di energia rinnovabili sul territorio europeo, e al contempo favorendo la diffusione capillare delle infrastrutture di ricarica, aspetto fondamentale per aiutare la diffusione dei veicoli elettrici.

Il 2024 sarà l’anno della svolta elettrica per Ford, che dopo aver portato sul mercato la Mustang Mach-E si è rimessa al lavoro per dare vita a una nuova generazione di veicoli elettrici, composta da 7 modelli tra auto e furgoni a zero emissioni.