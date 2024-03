L'auto a idrogeno non la vuole nessuno, Toyota fa 37mila euro di sconto

Molti pensano che l'idrogeno sia il futuro dell’automobile, ma per il momento sembra che le cose stiano diversamente. Prova ne sia il fatto che Toyota, negli Stati Uniti, sta praticamente regalando la Mirai del 2023. Sfruttando sconti e incentivi, il prezzo passa da 66.000 a 26.000 dollari.

Considerando anche i 15.000 dollari di idrogeno gratuito per sei anni e il prestito a interessi zero disponibile, la nuova auto vi costerebbe solo 11.000 dollari. È proprio quanto costa a Toyota produrre solo lo stack a celle a combustibile del veicolo, secondo l'ultima stima disponibile. Acquistate la pila a combustibile, Toyota paga il resto dell'auto.

La mossa di sconto di Toyota arriva poco dopo l'annuncio di Shell tre settimane fa sulla chiusura delle sue stazioni di rifornimento di idrogeno in California. Quindi sarà più difficile trovare idrogeno per fare il pieno alla Mirai. In Italia e in Europa la rete di distribuzione è in una situazione simile, cioè praticamente inesistente.

La mancanza di una rete di distribuzione resta l’ostacolo più grande, ma non è l’unico. Ci sono anche i costi per produrre l’idrogeno, soprattutto se si tratta di idrogeno verde - cioè quello a emissioni zero. Se il futuro dell’auto a idrogeno - ed è un’ipotesi tutta da verificare - si tratta di un futuro piuttosto remoto.

Alcuni marchi sembrano tuttavia molto ottimisti a riguardo, e la ragione principale riguarda il tempo di ricarica. L’auto a idrogeno permette di fare il pieno in pochi minuti come con la benzina, e sarebbe quindi più invitante rispetto a una elettrica a batteria.

A tal proposito è importante ricordare che un'auto a idrogeno è un’auto elettrica. La differenza è che una BEV (Battery Electric Vehicle) prende l’elettricità da una batteria, mentre un’auto a idrogeno (FCEV) crea l’elettricità in una cella combustibile.

Come funziona un’auto a idrogeno?

Un'auto a idrogeno, come la Toyota Mirai menzionata nell'articolo, utilizza una tecnologia chiamata celle a combustibile per generare energia elettrica per alimentare il motore elettrico del veicolo. Ecco come funziona:

Produzione di idrogeno: L'idrogeno può essere prodotto da diverse fonti, inclusa l'elettrolisi dell'acqua utilizzando elettricità rinnovabile o dalla riformazione del gas naturale. Una volta prodotto, l'idrogeno viene immagazzinato a bordo del veicolo in serbatoi ad alta pressione.

Celle a combustibile: l'idrogeno immagazzinato nei serbatoi viene inviato alle celle a combustibile. All'interno di queste celle, l'idrogeno reagisce con l'ossigeno dell'aria, generando elettricità attraverso un processo chiamato elettrolisi inversa.

Produzione di elettricità: L'elettricità prodotta viene quindi utilizzata per alimentare il motore elettrico del veicolo, che muove le ruote e lo fa avanzare.

Emissioni: l'unica emissione prodotta da un'auto a idrogeno è l'acqua, che è il risultato della reazione tra idrogeno e ossigeno. Questo rende gli FCEV una soluzione a zero emissioni durante l'uso.

Autonomia e riempimento: gli FCEV hanno un'autonomia simile a quella dei veicoli convenzionali e possono essere riempiti con idrogeno in pochi minuti, molto più velocemente rispetto alla ricarica di veicoli elettrici. Tuttavia, la disponibilità di stazioni di rifornimento di idrogeno rimane limitata in molte aree.