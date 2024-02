L'auto elettrica di Xiaomi arriva tra pochi mesi ed ecco com'è fatta

Xiaomi ha annunciato il suo ingresso nel settore automobilistico con decisione e ambizione. Dopo aver introdotto la vettura elettrica SU7 alcuni mesi fa, caratterizzata dal marchio Mi sul cofano, l'azienda cinese ha rivelato al Mobile World Congress di Barcellona la SU7 Max, destinata a diventare il fiore all'occhiello della gamma. Questo modello di punta si distingue per le sue impressionanti caratteristiche e prestazioni.

Tuttavia, la SU7 non è soltanto un'auto elettrica autonoma, bensì uno dei pilastri della nuova strategia di Xiaomi denominata "Human x Car x Home". Questa strategia mira a creare un'interazione avanzata tra l'individuo attraverso i dispositivi personali, i prodotti per la casa intelligente e l'automobile, al fine di offrire esperienze integrate e connesse, come dichiarato dall'azienda stessa.

Questa filosofia innovativa permette ai vari prodotti di comunicare in modo più efficiente tra loro, con un coordinamento in tempo reale e una capacità di adattamento alle esigenze degli utenti, anche future, con particolare attenzione alla mobilità. "Human x Car x Home" comprende più di 200 categorie di prodotti, che includono 600 milioni di dispositivi globali e coprono oltre il 95% degli scenari di utilizzo.

Secondo quanto riportato da Electrek, la Xiaomi SU7 sarà basata su una piattaforma da 800 V con una massiccia batteria da 101 kWh, anche se le specifiche complete devono ancora essere confermate. Con una potenza di 673 CV e una coppia di 838 Nm, la Xiaomi SU7 sfoggia un'incredibile accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 2,78 secondi, raggiungendo una velocità massima di 265 km/h. Queste specifiche la pongono come una seria concorrente dei migliori modelli presenti sul mercato nel segmento di lusso.

Tuttavia, il CEO del Gruppo Xiaomi ha assicurato che ulteriori dettagli saranno rivelati "molto presto", lasciando intendere che le prime consegne del modello top di gamma potrebbero iniziare in Cina già nel secondo trimestre del 2024.

Il prezzo rimane avvolto nel mistero, ma considerando il segmento premium della vettura elettrica, ci si aspetta che la SU7 possa posizionarsi in un segmento di mercato simile. Alcune indiscrezioni suggeriscono che il prezzo potrebbe aggirarsi intorno ai 70.000 dollari.