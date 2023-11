Le 5 auto elettriche più vendute in Italia (in 10 mesi)

La mobilità elettrica continua la sua lenta, ma quasi costante, crescita nel nostro Bel Paese sebbene sia ancora molto distante da quello che emerge in altri luoghi del Vecchio Continente. Un nuovo rapporto di UNRAE evidenzia quelle che sono le auto elettriche più vendute in Italia, mostrando ancora una volta come il marchio americano di Elon Musk sia riuscito a creare un vantaggio davvero importante rispetto ai suoi competitor.

Da gennaio a ottobre 2023 sono state immatricolate quasi 52mila vetture (51.877 per la precisione), di cui il 25% sono D-SUV, 17,6% berline di segmento A e 12,4% berline di segmento C. A seguire, con quote importanti, troviamo al 11,3% e 8,8% rispettivamente le berline di segmento D e B. Una divisione che lascia già intendere quelle che siano le preferenze del consumatore.

In cima alla classifica troviamo quindi Tesla Model Y e Model 3 con 7.315 e 5.070 unità, seguite da Smart ForTwo e Fiat 500e con rispettivamente 3.648 e 3.389 immatricolazioni. Dalla quinta alla decima posizione sono presenti volti noti del panorama dell'automotive, come Renault Megane, MG MG4, Dacia Spring e Volksawagen ID.3, con quote di mercato comprese tra le 2.000 e 1.000 unità. Male tutti i restanti marchi, anche se per alcuni è lecito valutare anche il periodo di debutto. Il caso più eclatante è Jeep Avenger che al momento colleziona "solo" 948 immatricolazioni anche se, per l'appunto, è giunto sul mercato solo di recente (aprile 2023).

Vale la pena ricordare che al momento il sistema degli incentivi è ancora attivo e sono presenti fondi dal Governo; se siete interessati a passare ad un'auto elettrica ricordatevi di valutare questa opzione.