Casa pulita e portafoglio felice, ecco le offerte imperdibili sugli aspirapolvere robot

Nel mondo sempre più frenetico di oggi, i robot aspirapolvere stanno diventando un alleato indispensabile per mantenere la pulizia delle nostre case. Tra i marchi leader in questo settore, roborock si distingue per l'innovazione e la qualità dei suoi prodotti. In questo momento, due modelli roborock in particolare sono tra gli aspirapolveri che più di tutti vi possiamo consigliare, il roborock S7 Max Ultra e il roborock S8. Vedremo come entrambi offrono soluzioni di pulizia avanzate. Se desideri migliorare la pulizia della tua casa, continui a leggere.

roborock S7 Max Ultra

Il roborock S7 Max Ultra è una potente macchina da pulizia che offre una tecnologia di pulizia completamente automatizzata. Rappresenta una soluzione completa per la pulizia della tua casa.

Grazie alla sua avanzata stazione di ricarica, questo modello fa davvero tutto da solo: si svuota, lava le spazzole e le asciuga. I pavimenti saranno sempre impeccabili, e ci sarà pochissimo lavoro da fare. Inoltre, la sua potenza di aspirazione di 5500 Pa e il sistema di lavaggio a ultrasuoni garantiscono una pulizia efficace e profonda. La tecnologia reattiva e la navigazione precisa rendono questo modello un compagno affidabile per la pulizia della tua casa.

roborock S8

Il roborock S8 offre un'aspirazione straordinaria di 6000 Pa, superando lunga la potenza del S7 Max Ultra - un'opzione altamente efficace per la pulizia. La spazzola DuoRoller in gomma e il sistema di pulizia avanzato con mappatura e lavaggio sonico assicurano una pulizia impeccabile. La capacità di rilevamento degli ostacoli a luce strutturata 3D lo rende estremamente intelligente nel suo lavoro, evitando in modo preciso gli ostacoli. La sua navigazione precisa crea mappe dettagliate per una pulizia ottimale.

Per chi cerca il massimo in termini di tecnologia di pulizia completamente automatizzata e potenza, il roborock S7 Max Ultra è la scelta giusta. Tuttavia, se desideri una soluzione altamente efficace a un prezzo più accessibile, il roborock S8 è una scelta eccellente. Entrambi questi robot aspirapolvere sono testimonianza dell'impegno di roborock per l'innovazione nella pulizia domestica.

