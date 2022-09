BMW punta a migliorare notevolmente l’autonomia delle sue auto elettriche ma senza esagerare. La casa bavarese, infatti, si prepara al lancio di una nuova generazione, la sesta, delle sue batterie per auto elettriche con l’obiettivo di garantire un miglioramento dell’autonomia delle auto elettriche fino al 30%.

Secondo i piani della casa bavarese, le elettriche di prossima generazione potranno arrivare fino a 1.000 chilometri di percorrenza con una singola carica. Il dato particolarmente interessante sulla questione è legato alla scelta di un tetto preciso per definire gli obiettivi di autonomia delle auto elettriche.

Secondo quanto rivelato da Thomas Albrecht, head of Efficient Dynamics del gruppo tedesco ad Autocar, non è necessario superare il limite di 1.000 chilometri di autonomia con una carica per le auto a zero emissioni. Questo limite rappresenta il punto di arrivo (almeno per il momento) dello sviluppo della gamma elettrica di casa BMW.

BMW Serie 7

Da notare che BMW lancerà le batterie di nuova generazione a partire dal 2025. Il debutto avverrà in occasione dell’arrivo di una nuova piattaforma che sarà ottimizzata per integrare pacchi batteria a forma cilindrica. Questa soluzione dovrebbe offrire una maggiore autonomia ma sarà tarata in modo tale da portare fino ad un tetto di 1.000 chilometri la percorrenza delle elettriche di BMW.

Oltre tale soglia, quindi, i nuovi modelli bavaresi non si avventureranno. A fornire le batterie di nuova generazione a BMW saranno CATL e EVE. Da notare che le nuove celle, oltre ad una maggiore autonomia, andranno a garantire una riduzione degli ingombri (del 10-20%) rispetto alle soluzioni attualmente in uso. Sarà necessario, in ogni caso, attendere ulteriori dettagli ufficiali per chiarire le effettive caratteristiche delle nuove soluzioni di casa BMW in arrivo nel corso dei prossimi anni.