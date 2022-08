Tra gli italiani e le auto elettriche non è ancora sbocciato l’amore, almeno secondo la ricerca condotta dall’Osservatorio Findomestic in collaborazione con Eumetra, una società specializzata in ricerche di mercato. I limiti tecnologici delle auto elettriche odierne non piacciono agli italiani, che si preoccupano della modalità con la quale produciamo la corrente elettrica per ricaricare le auto, oltre che dell’aspetto dello smaltimento delle batterie.

Il 40% degli intervistati ha proprio sottolineato come le auto elettriche non saranno veramente “green” almeno fino a quando non avremo corrente elettrica prodotta da fonti rinnovabili, e fino a quando non sarà possibile smaltire le batterie nella loro interezza.

Secondo la ricerca, quasi la metà degli intervistati (il 47%) sta pensando di acquistare in futuro un’auto ibrida, full o plug-in che sia, mentre solo il 14% punta a un’elettrica. Bassissima la percentuali di interessati ad auto alimentate a idrogeno o metano (2%) mentre il 24% pensa ancora a un’auto alimentata alla maniera “tradizionale”, con un semplice motore a benzina o diesel, con possibile supporto del Gpl.

Gli incentivi statali sull’acquisto di auto nuove sono molto conosciuti, con il 62% degli intervistati che dice di essere al corrente dell’esistenza del programma di incentivi, ma solo il 31% sa effettivamente quali sono i termini degli incentivi. Per contro, gli interessati a sfruttare gli incentivi sono proprio pochi, appena il 5%, anche perché il bonus alla rottamazione di una auto precedente all’Euro 4 non sembra così invitante – la cifra prevista come bonus rottamazione è di 2000 euro, una soglia decisamente bassa e che può essere facilmente superata vendendo l’auto sul mercato dell’usato, che ultimamente sta toccando valori molto alti.

Visto il grande impegno che l’Italia sta mettendo in campo per rendersi più autonoma dal punto di vista energetico, staccandosi dalla fornitura di gas russo, è solo questione di tempo prima che la nostra corrente provenga da fonti rinnovabili. Per allora anche le auto elettriche avranno fatto grandi passi avanti dal punto di vista tecnologico, aumentando l’autonomia e abbassando il prezzo di vendita; allora non avremo più scuse.