Le prossime auto con CarPlay saranno praticamente delle Apple Car

Apple ha deciso di dare in licenza CarPlay alle case automobilistiche, permettendo una maggiore integrazione con l'auto e aprendo nuove opportunità nel settore automobilistico.

Questa mossa è insolita per Apple, che di solito controlla strettamente l'esperienza utente. La decisione di dare in licenza il sistema operativo alle case automobilistiche, dunque, potrebbe indicare un cambiamento strategico per Apple nel settore automobilistico.

Quanto ai produttori di auto, tramite la licenza potrebbero ottenere una maggior integrazione con il software di Apple, che potrebbe quindi includere anche i dati del veicolo che in genere vengono gestiti separatamente, come tachimetro, temperatura, spie varie e altro.

Inoltre gli stessi dati potrebbero essere visibili e gestibili anche sull’iPhone, rendendo così l’esperienza molto più personalizzata. In teoria si potrebbe avere qualcosa di simile a quanto otteniamo oggi con un lettore OBD-II, ma in modo più semplice e più immediato.

Sicuramente, comunque, il primo impatto ha tutto a che vedere con l’estetica, e con un’interfaccia “in stile Apple” che esce dallo schermo infotainment e va a colonizzare l’intera auto.

Già quest’anno potremmo vedere alcuni modelli con il nuovo CarPlay, incluse alcune Aston Martin. Altri produttori, come Porsche, invece per ora non si sono pronunciati. Altri ancora, invece, hanno preferito non supportare più CarPlay, come ha fatto General Motors.