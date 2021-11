Le Tesla cinesi sono superiori

In diverse occasioni in passato abbiamo avuto modo di analizzare le differenze dei modelli Tesla prodotti in fabbriche diverse; oggi per esempio vi parliamo della nuova versione Performance della Tesla Model Y, che sta cominciando a uscire dalle catene di montaggio della fabbrica Tesla a Shanghai, in Cina.

Rispetto ai modelli Long Range e Standard Range, già prodotti in loco e disponibili da tempo, la nuova versione Performance – come facilmente intuibile dal nome – offre prestazioni più elevate: stiamo parlando di un’auto in grado di toccare i 250 km/h di velocità massima, e di coprire lo scatto da 0 a 100 km/h in 3,7 secondi.

Ma i punti di forza della nuova Tesla Model Y Performance non finiscono qui, perché questa versione prodotta in Cina ha ricevuto anche un importante aggiornamento hardware per quanto riguarda il sistema dell’infotainment: al suo interno troviamo un processore AMD Ryzen, già utilizzato sui restyling delle Model S e Model X, che offre tanta potenza di calcolo in più – si parla di ben 10 teraflops – per offrire un’esperienza di utilizzo ancora più fluida. Tra le possibilità offerte da questo aggiornamento hardware, c’è senza dubbio la possibilità di far girare videogiochi molto più pesanti sullo schermo della Tesla Model Y, un aspetto sul quale Tesla si è soffermata tante volte in passato per raccontare il tipo di esperienza che si può vivere a bordo di una delle sue auto.

Per il momento il nuovo chip AMD Ryzen è installato solo sulle Model Y prodotte in Cina, e possiamo immaginare che la crisi dei semiconduttori possa giocare un ruolo in questa decisione; la speranza è che la crisi si risolva nel minor tempo possibile così che Tesla possa provvedere ad aggiornare la sua intera gamma utilizzando nuovi processori.

Con un’autonomia stimata in 480 km, la Model Y in versione Performance è disponibile in Italia al prezzo di 68.990 €.