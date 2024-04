L'escavatore elettrico è un successo, tutti ne vogliono uno

L'escavatore elettrico di Fortescue ha raggiunto un importante traguardo, movendo oltre un milione di tonnellate di terra da quando è entrato in funzione. Questo significativo successo è stato raggiunto all'inizio di questo mese, e sembra che i suoi acquirenti siano entusiasti di questo risultato e vogliano di più!

A partire dallo scorso gennaio, quando questo escavatore convertito è entrato in funzione, è stato costantemente impegnato nel lavoro. Dopo un periodo iniziale di "rodaggio" di 90 giorni, durante il quale ha operato a capacità parziale mentre il team del sito si familiarizzava con la nuova tecnologia, ora è pienamente operativo nella miniera di Christmas Creek di Fortescue, nell'Australia Occidentale.

Il successo del Liebherr è tale che Fortescue sta già pianificando di ordinare altri due esemplari di questo potente scavatore elettrico.

Questo è un traguardo emozionante per Fortescue e per il nostro percorso di decarbonizzazione. È importante sottolineare che abbiamo raggiunto questo obiettivo mantenendo i nostri elevati standard di sicurezza, entro la fine di aprile, avremo altri due escavatori elettrici commissionati. Una volta decarbonizzata l'intera flotta, rimuoveremo circa 95 milioni di litri di diesel all'anno dalle nostre operazioni, equivalente a più di un quarto di milione di tonnellate di anidride carbonica. Dino Otranto, CEO di Fortescue Metals

Per muovere più di un milione di tonnellate di terra e roccia, serve molta energia. L'escavatore elettrico Liebherr R 9400 E opera con una combinazione di energia solare rinnovabile e una sottostazione da 6,6 kV, che trasporta elettricità attraverso più di due chilometri di cavo di trascinamento ad alta tensione.

Fortescue ha anche piani ambiziosi per alimentare completamente le sue attrezzature da fonti sostenibili. "In linea con il nostro impegno ad eliminare le emissioni in tutte le nostre operazioni minerarie," ha dichiarato l'azienda, "tutto l'equipaggiamento minerario elettrificato sarà alla fine alimentato al 100% da energia rinnovabile."

Coprire un programma pilota elettrico è sempre interessante, ma troppo spesso i risultati non vengono resi pubblici o non portano direttamente a vendite. Tuttavia, Liebherr può vantare il sostegno di Fortescue, che pubblicizza il successo dell'escavatore ripotenziato e annuncia pubblicamente i suoi piani di ordinare ulteriori macchinari elettrici.

Fortescue non dovrà aspettare a lungo per i suoi nuovi ordini. Poiché Liebherr adotta un approccio modulare alla costruzione delle sue attrezzature, un escavatore diesel come il R 9400 può essere completamente ripotenziato a elettrico in poche settimane.