L'Europa ci ripensa: ibride in vendita anche dopo il 2035

L'Unione Europea sta valutando di consentire la vendita di auto ibride plug-in ed elettriche con range extender anche dopo il 2035, secondo quanto riportato dal settimanale tedesco Der Spiegel. Questa mossa rappresenterebbe un significativo cambiamento rispetto alla precedente decisione di vietare la vendita di veicoli con motore a combustione interna dopo tale data.

La potenziale apertura del mercato europeo a tecnologie ibride avanzate oltre il 2035 segnala un approccio più flessibile alla transizione verso la mobilità elettrica. Questa mossa potrebbe offrire all'industria automobilistica un percorso di transizione più graduale, consentendo al contempo di continuare a ridurre le emissioni di CO2.

Secondo Der Spiegel, un accordo informale sarebbe già stato raggiunto a Bruxelles. Eckart von Klaeden, ex politico tedesco e attuale responsabile delle relazioni istituzionali di Mercedes-Benz, avrebbe svolto un ruolo chiave nelle trattative. Von Klaeden ha dichiarato:

"Crediamo che la regolamentazione debba essere sempre aperta alla tecnologia, in modo tale da consentire l'autorizzazione di modelli ibridi plug-in e con il range extender perché si tratta di veicoli puliti".

La posizione di Von Klaeden assume particolare rilevanza considerando che Ola Källenius, CEO di Mercedes-Benz, è anche presidente dell'Acea, l'associazione dei costruttori automobilistici europei, dal 1° gennaio 2025. Questa associazione ha un peso significativo nel dialogo con l'Unione Europea riguardo alle normative del settore.

Un recente documento strategico della Commissione Europea sembra confermare questa nuova direzione. Il documento afferma: "Vogliamo esaminare le possibili flessibilità per garantire che il nostro settore rimanga competitivo senza abbassare l'ambizione complessiva degli obiettivi del 2025". Inoltre, sottolinea l'importanza di un "approccio neutrale dal punto di vista tecnologico" per raggiungere l'obiettivo di neutralità climatica per le auto entro il 2035, menzionando anche il ruolo potenziale degli e-fuel.

Questa potenziale revisione della politica europea sulle emissioni dei veicoli potrebbe avere importanti implicazioni per l'industria automobilistica, i consumatori e gli sforzi di riduzione delle emissioni di CO2 nel settore dei trasporti.