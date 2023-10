Lexus LF-ZC sembra uscita da un film, arriva nel 2026

In occasione del Salone dell'Auto di Tokyo molti produttori hanno presentato interessanti novità destinate ad arrivare sul mercato nei prossimi mesi. Lexus è uno di questi e, sfruttando il ricco palcoscenico della kermesse, ha presentato due concept dedicati alla berlina LF-ZC e al SUV LF-ZL, proposte naturalmente spinte da un propulsore elettrico.

Entrambe le concept infatti sono ideati su una nuova piattaforma studiata appositamente per modelli elettrici. Sebbene al momento non ci siano particolari dettagli sulle prestazioni, si pensa che avranno un'autonomia di 1.000 km; un valore importante, probabilmente misurato o stimato con il ciclo WLTP.

Interessante anche il design dei modelli che interpreta, in una maniera più spigolosa e moderna del solito, il concetto di Provocative Simplicity di Lexus. Qui le linee, infatti, sono ancora più nette con angoli vivi e una linea aerodinamica molto definita. Le scocche sono realizzate con la tecnologia gigacasting, un processo che prevede la pressofusione dell'alluminio e che consente maggior libertà stilistica.

Le Lexus LF-ZC ed LF-ZL sono quindi figlie dello stesso linguaggio stilistico, ma interpretano ruoli differenti. La prima, con il suo assetto ribassato, si configura come una berlina sportiva, mentre la seconda ben più imponente appare come un SUV da turismo.

Notevole anche il design degli interni, dove spicca un enorme display che domina tutta la plancia. Il volante è di tipo cloche, lo sterzo by-wire e i comandi sono minimi così da offrire un design pulito e filante. L'assistente vocale è impreziosito dall'intelligenza artificiale e ora dovrebbe fornire informazioni più valide che mai. Il debutto è previsto per il 2026, ma nei prossimi anni Lexus potrebbe modifica qualche piccolo aspetto come avviene in molti concept pre-produzione.