Quando nel 2009, in occasione del Tokyo Motor Show, Lexus ha mostrato al mondo la versione definitiva della Lexus FLA, in pochi si sarebbero aspettati un tale successo: il prezzo di listino dell’epoca di 375.000$ era parso incredibilmente alto, ma oggi una Lexus LFA può arrivare a costare anche più di 1 milione di dollari, nonostante la produzione si sia interrotta da ben 10 anni.

Del futuro della LFA Lexus ha già parlato: la compagnia di proprietà di Toyota sta già lavorando alla nuova generazione della LFA, dove la ‘A’ sta per ‘Apex‘, apice, come a sottolineare che questo modello raggiunge l’apice della tecnica e delle prestazioni. La nuova Lexus LFA sarà sì un’auto elettrica, ma non solo: da una parte un modello a 0 emissioni locali come vuole il mercato che tende con convinzione in quella direzione, dall’altra però anche una versione spinta da un motore da 4.0 litri V8 twin turbo con sistema ibrido integrato, per soddisfare anche i clienti che non riescono a rassegnarsi all’uscita di scena del motore a scoppio.

Lexus non ha ufficialmente svelato la provenienza di questo motore, ma secondo la testata giapponese Mag-X sotto al cofano della nuova LFA endotermica troveremo il motore utilizzato dalla Lexus LC, auto progettata per correre gare di endurance da 24 ore.

Il motore sviluppato da Lexus per queste gare non ha mai veramente mostrato ciò di cui è capace: dopo l’annuncio nel 2020, il progetto di aggiornamento del motore della Lexus LC si è interrotto repentinamente, anche a causa della pandemia. A questo punto è molto probabile che il motore che Lexus aveva sviluppato ad hoc per la nuova generazione di Lexus LC sia in realtà utilizzato per la Lexus LFA.

In occasione del Concorso d’Eleganza di Pebble Beach, in California, Lexus svelerà la sua Lexus Electrified Sport Concept, ritenuta da molti la nuova generazione della LFA in versione 100% elettrica; non è un caso che Lexus abbia scelto gli Stati Uniti per il lancio della nuova LFA, considerato che dei 500 esemplari prodotti della LFA originale, 190 sono stati venduti a clienti statunitensi.