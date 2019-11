Lexus presenta UX 300e, il suo primo SUV elettrico

Lexus ha scelto la Cina, precisamente il Salone di Guangzhou, per presentare al mondo intero il suo primo SUV elettrico: l’UX 300e. Però, nonostante sia stato scelto il Paese asiatico per svelare la nuova auto, arriverà sul mercato europeo già a partire del 2020. Mentre per la disponibilità su altri mercati, tra cui il Giappone e altri paesi asiatici bisognerà attendere fino all’anno successivo, dunque nel 2021. Considerato il fatto che il nuovo SUV Lexus è stato presentato da poco, ancora non si conoscono tutte le specifiche tecniche che lo caratterizzano.

Ebbene, tra le poche informazioni in merito all’UX 300e alcune riguardano le caratteristiche del motore e l’autonomia. Dunque, sembrerebbe che la prima full electric marchiata Lexus sia provvista di batterie agli ioni di litio da 54,3 kWh, le quali sono state posizionate nella parte sottostante il pianale. Inoltre grazie all’utilizzo di queste batterie, viene garantita un’autonomia di circa 400 km. La ricarica potrà avvenire sia attraverso un sistema a corrente alternata con una potenza di 6,6 kW e, se lo si desidera, è possibile utilizzare le colonnine a corrente continua con potenza di 50 kW. Tra l’altro, la casa automobilistica avrebbe affermato che il motore elettrico garantirà una potenza massima di 204 CV e 300 Nm.

Ovviamente un occhio di riguardo, da parte di Lexus, è stato posto anche sulla gestione del powertrain. Infatti è stato sviluppato appositamente il sistema Drive Mode Select, grazie al quale chi è al volante ha la possibilità di adattare la vettura in base alle diverse necessità. Dunque, si può regolare a seconda delle esigenze il livello di recupero di energia in decelerazione. Inoltre, l’autonomia del nuovo SUV elettrico, e anche la carica delle batterie, può essere tenuta sotto controllo attraverso un’app, la LexusLink. Inoltre, la stessa applicazione per smartphone può essere sfruttata per altre comode funzioni, tra cui il precondizionmento della vettura o il riscaldamento dei sedili.