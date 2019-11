Lexus presenterà il primo modello elettrico il 22 novembre

Un nuovo marchio pare sia in procinto di presentare al pubblico, esattamente il 22 novembre, il primo veicolo 100% elettrico. Si tratta dell'azienda Lexus.

Ormai, quasi tutte le Case Automobilistiche hanno provveduto alla produzione e realizzazione di veicoli 100% elettrici e, chi ancora non l’ha fatto, presto sarà pronto a farlo. Infatti, un nuovo marchio è in procinto di presentare al pubblico il suo primo veicolo di questo tipo: si tratta dell’azienda Lexus. Ebbene, per rendere pubblico il nuovo prodotto, il marchio di lusso Toyota ha deciso di “utilizzare come palcoscenico” uno dei più grandi eventi automobilistici che si terrà in Cina, vale a dire durante il Guangzhou International Automobile Exhibition.

Ovviamente ancora è troppo presto per avere anticipazioni inerenti alle peculiarità che caratterizzeranno il primo veicolo elettrico marchiato Lexus. Dunque ancora non si conosce né il nome del veicolo né i dettagli di altri aspetti. Purtroppo, per saperne di più sarà necessario attendere il grande evento asiatico che avrà inizio il 22 novembre 2019, e che terminerà nella giornata del 1 dicembre, dunque tra qualche giorno. Però, una delle foto che sta circolando in queste ore sul web, fornisce un piccolo dettaglio.

È possibile vedere una scritta, la parola “Electric”, in stampatello minuscolo. Si tratta dell’unica foto che riguarda il nuovo misterioso veicolo dell’azienda Lexus. Non ci resta che attendere il Guangzhou International Automobile Exhibition, precisamente il 22 novembre, per capire, effettivamente, di che modello si tratta e quali saranno le caratteristiche che lo contraddistingueranno dalle altre auto 100% elettriche.