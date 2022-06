LG, la multinazionale coreana che da oltre 50 anni produce prodotti di elettronica e petrolchimici, si preparara ad entrare nel business della ricarica di veicoli elettrici grazie all’acquisizione di uno sviluppatore sudcoreano di caricabatteria per veicoli elettrici conosciuto con il nome di AppleMango. L’acquisizione consentirà a LG di creare stazioni di ricarica “complete” con un’interfaccia intuitiva e un sistema di controllo gestionale in tempo reale. In particolare, LG punta a sfruttare anche le proprie conoscenze acquisite con lo sviluppo di tecnologie per esterni, realizzando soluzioni di ricarica resistenti alla polvere e all’acqua.

Non è una novità per LG il settore dell’automotive, il marchio è una realtà più che consolidata già con le batterie, schermi e sensori per auto elettriche. Di recente LG, ha unito le forze con Magna International per sviluppare motori elettrici e caricabatterie di bordo per le case automobilistiche. L’acquisizione consentirà quindi al marchio di creare maggiore sinergia con le proprie attività nel settore automobilistico e diventare più competitivo, offrendo soluzioni a 360 gradi.

AppleMango è stata fondata tre anni fa e ha sviluppato un caricabatteria compatto e veloce; una soluzione che potrebbe presto diventare un prodotto interessante con ila giusta “spinta” da parte di LG. Il marchio coreano, in ogni caso, lavorerà fianco a fianco con il partner GS Energy, che gestisce stazioni di ricarica per veicoli elettrici, e il provider IT GS Neotek, per sviluppare l’infrastruttura necessaria. Nell’operazione, LG ha acquisito una quota del 60% in AppleMango, GS Energy una quota del 34% e GS Neotek una quota del 6%, secondo quanto riportato da TechCrunch.

LG prevede di installare una serie di caricabatterie per veicoli elettrici presso l’LG Digital Park in Corea del Sud entro la fine del 2022; l’obiettivo è quello di fornire una varietà di soluzioni di ricarica dedicate a abitazioni private, centri commerciali, hotel ed edifici pubblici. Considerato l’impegno di LG, non ci stupirebbe assistere all’arrivo anche di soluzioni wireless nei prossimi anni.