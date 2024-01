L'idrogeno non può competere con il diesel, dice il capo di MAN

Alexander Vlaskamp, CEO di MAN Truck & Bus, ha dichiarato che è "impossibile competere efficacemente con i camion elettrici a batteria". Quest'affermazione solleva numerosi interrogativi considerando che MAN, oltre ai camion alimentati elettricamente, sta comunque sviluppando la tecnologia delle celle a combustibile a idrogeno. La dichiarazione è stata rilasciata durante un'intervista con la rivista spagnola Expansión.

Vlaskamp ha sottolineato che pur avendo la tecnologia, questa deve essere valida e sostenibile. Ha affermato che l'idrogeno verde, necessario per il trasporto, non è attualmente disponibile e ha messo in dubbio la convenienza di passare dal diesel all'idrogeno, se la fonte di energia non è sostenibile.

Il concetto di sostenibilità è stato analizzato sotto due prospettive: la sostenibilità del business e l'aspetto ambientale. Vlaskamp ha insistito sul fatto che l'idrogeno, almeno per ora, non è sostenibile in nessuno dei due sensi.

Ha evidenziato il costo più elevato di produzione dell'idrogeno verde rispetto all'elettricità da fonti rinnovabili come il vento e il sole. Inoltre, ha sottolineato che l'idrogeno richiede contenitori specializzati ad alta pressione per la distribuzione e lo stoccaggio, con costanti rischi di perdite.

Il CEO di MAN ha esposto la sua posizione sul futuro dell'idrogeno nel trasporto, dichiarando che potrebbero considerare l'utilizzo dell'idrogeno nel 2035 solo se diventasse disponibile in quantità elevata, a prezzi competitivi e con infrastrutture adeguate.

Nonostante queste affermazioni, MAN ha già ricevuto 800 richieste d'ordine per i suoi camion elettrici a batteria, con autonomie giornaliere comprese tra 600 e 800 chilometri, a seconda delle specifiche. La società sta inoltre lavorando su batterie migliori, che consentiranno oltre 1.000 chilometri di guida al giorno.

Il commento di Vlaskamp rappresenta una posizione insolita nel settore, considerando che molti importanti attori, tra cui Hyundai, Volvo, Bosch e Cummins, stanno investendo nello sviluppo di veicoli a idrogeno.

La dichiarazione pone ulteriormente l'attenzione sulla recente collaborazione formale di MAN con ABB per la ricarica da un megawatt, sottolineando l'importanza delle infrastrutture di ricarica elettrica nel futuro del trasporto ecologico.