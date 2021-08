Lombardia, 29 milioni di euro per i treni a idrogeno sulla Brescia-Iseo-Edolo

Ulteriori 121,8 milioni di euro saranno destinati all’efficientamento e allo sviluppo della rete ferroviaria gestita da Ferrovienord. Non a caso, la nuova somma andrà ad aggiungersi a quelli che la Regione Lombardia ha già investito per sperimentare nuovi treni. Ben 29 milioni sono riservati proprio ai treni a idrogeno.

L’approvazione degli emendamenti è una buona notizia e va nella direzione di implementare le risorse per la rete di Ferrovienord, di competenza regionale, ha dichiarato Claudia Maria Terzi, assessore regionale alle Infrastrutture, ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile.

La Regione Lombardia ha dunque deciso di proseguire con gli investimenti del trasporto su rotaia approvando tre emendamenti che aiuteranno Ferrovienord ad ottimizzare le linee e ad introdurre mezzi green e sostenibili. Nel dettaglio, dei 121,8 milioni 12.800.000 euro sono stati stanziati per intervenire sulle infrastrutture della rete di Ferrovienord con 5 milioni che saranno dedicati alla tratta Brescia-Iseo-Edolo. I restanti 7,8 milioni di euro serviranno invece a velocizzare alcune tratte del comasco. Nei piani del nuovo progetto è inoltre inclusa l’eliminazione dei passaggi a livello di Lomazzo e Cadorago (CO), a cui saranno destinati 2 milioni, e il raddoppiamenti della linea nella tratta ferroviaria tra Arosio e Inverigo con la conseguente eliminazione dei passaggi a livello per 5,8 milioni di euro. 80 milioni di euro, invece, quelli fondamentali per intervenire sulle infrastrutture della rete di Ferrovienord, e 29 milioni da spendere per la realizzazione di infrastrutture necessarie ai treni a idrogeno sulla Brescia-Iseo-Edolo. Non dimentichiamo che i primi treni a idrogeno saranno attivi sul territorio italiano a partire dal 2023 grazie al progetto denominato H2iseO che porterà all’acquisto di veicoli alimentati a idrogeno che serviranno sulla linea Brescia-Iseo-Edolo.