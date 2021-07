Lucid Air, la berlina elettrica di lusso arriverà in Europa nel 2022

Lucid Air, nuova berlina elettrica del marchio Lucid Motors arriverà in Europa nel corso del 2022. A ufficializzare lo sbarco definitivo sul mercato europeo è il nuovo Country Manager del costruttore americano per la Germania, Roberto Russo. Secondo quanto diffuso dallo stesso manager, le consegne della Lucid Air per il mercato tedesco inizieranno il prossimo anno anche se la società ha in programma la sua espansione anche in altri Paesi europei.

Non a caso, i piani di espansione del marchio includono l’espansione in altri mercati europei come Olanda, Norvegia, Belgio e Danimarca e Regno Unito.

Vogliamo iniziare le consegne delle nostre auto in Germania nel 2022, ma ulteriori dettagli sull’ingresso nel mercato europeo verranno annunciati nel corso dell’anno.

E se la nuova berlina elettrica Lucid Motors potrebbe presto diventare protagonista in Olanda, Norvegia, Belgio, Danimarca e nel Regno Unito, per l’Italia occorrerà aspettare ancora. Inoltre, per quanto riguarda le versioni della berlina che arriveranno nel Vecchio Continente, il country manager Lucid Germania, Roberto Russo, non ha rilasciato nessuna informazione e non sappiamo dunque se arriveranno solamente i modelli Grand Touring e Dream Edition o se anche le varianti Pure e Touring. Ad essere certo è invece il fatto che le vetture arriveranno direttamente dallo stabilimento a Casa Grande, in Arizona.

Non dimentichiamo che la nuova elettrica Lucid Air sarà la prima vettura ad essere equipaggiata con gli pneumatici Pirelli HL progettati appositamente per le auto elettriche. Nel dettaglio, gli pneumatici P-ZERO HL integreranno la tecnologia Pirelli Elect, caratteristiche che le permetterà di contare dunque su una resistenza al rotolamento molto bassa per incrementare l’autonomia. Tuttavia, una migliore aderenza sarà garantita grazie alla particolare mescola progettata sia per ottimizzare l’aderenza che per gestire la coppia istantanea fornita dai propulsori elettrici. Cosi come dichiarato da Eric Bach, Lucid Air rappresenta una svolta tecnologica in termini di efficienza e prestazioni ed i nuovi pneumatici Pirelli HL sono parte integrante del raggiungimento di questi nuovi parametri di riferimento.