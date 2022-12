Quando nel 2016 Bugatti ha avviato la produzione della sua potentissima Chiron, erede dell’altrettanto pazzesca Bugatti Veyron, difficilmente si sarebbe immaginata di dover sfidare una sedan elettrica per il titolo di regina del quarto di miglio (400 metri), ma è proprio quello che è accaduto nei giorni scorsi quando il canale Youtube Hagerty ha messo a confronto una Lucid Air Sapphire con una Bugatti Chiron Pur Sport e una Tesla Model S Plaid – e perché no, buttiamoci dentro anche una Ducati.

Prima di parlare di come sono andate le prove di velocità, facciamo un veloce recap sulle caratteristiche tecniche di queste 3 auto: Tesla Model S Plaid è in grado di produrre 1020 cavalli grazie ai 3 motori elettrici che portano trazione su tutte e 4 le ruote; la Bugatti Chiron Pur Sport – di cui abbiamo parlato proprio qualche giorno fa – è la versione più sportiva della hypercar francese ed eroga ben 1500 cavalli, mentre la sfidante, la Lucid Air Sapphire si ferma a 1200 cavalli con una configurazione a 3 motori elettrici, con una velocità massima di 330 km/h.

Infine è giusto fare una valutazione sul prezzo di queste 3 vetture: partiamo dalla più economica, proprio la Tesla Model S Plaid, proposta a 140.990 €; si passa poi alla Lucid Air Sapphire che negli USA è vendita a partire da 249.000 $, per poi finire con l’esclusivissima Bugatti Chiron Pur Sport, prodotta in soli 60 esemplari a 5 milioni di euro ciascuno.

Sullo scatto da 0 a 100 km/h le tre auto sono praticamente identiche, con Lucid e Tesla che coprono l’accelerazione in 2.1 secondi, mentre la Bugatti resta leggermente arretrata; il quarto di miglio è percorso invece in 9.1 secondi dalla velocissima Lucid Air Sapphire, mentre Tesla e Bugatti si fermano a 9.3 secondi. Si tratta di una gara su uno scatto relativamente breve, dove i motori elettrici possono brillare grazie alla coppia istantanea che possono erogare, ma non c’è dubbio che in accelerazione sul lungo la Bugatti Chiron sarebbe stata in grado di superare la Lucid elettrica.

Per tutti i test condotti tra queste 3 auto dalla potenza pazzesca, vi rimandiamo al video di seguito.