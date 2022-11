Lucid Motors ha annunciato i risultati finanziari ottenuti durante il terzo trimestre del 2022: durante il trimestre, Lucid ha continuato ad aumentare la produzione della Lucid Air, aumentando di conseguenza anche il numero di auto che sono state consegnate ai clienti in fervente attesa, e nel frattempo ha quasi completamente definito il prossimo step, quello che porterà sul mercato il suo secondo modello di auto elettrica, un SUV che al momento è conosciuto come ‘Project Gravity’.

Durante il Q3 2022, Lucid ha triplicato la produzione di esemplari di Air rispetto al trimestre precedente: niente di eclatante, si parla comunque di circa 2300 esemplari prodotti, di cui 1400 sono già stati consegnati ai proprietari. Questi numeri confermano l’obiettivo precedentemente annunciato da Lucid per il 2022, cioè quello di riuscire a produrre tra le 6000 e le 7000 auto in totale. Inoltre, l’interesse intorno alla Air è destinato ad aumentare ora che la compagnia è pronta a svelare le due versioni definite della sua sedan elettrica, chiamate Air Touring e Air Pure.

Parlando di dati finanziari, nel report pubblicato da Lucid possiamo notare i 195.5 milioni di dollari di fatturato solo nel Q3, un dato che rappresenta circa la metà del fatturato che la compagnia ha fatto in tutto il 2021, quindi un grande passo avanti; le casse della compagnia si stanno lentamente svuotando, ma con ancora poco meno di 4 miliardi di dollari da spendere, la compagnia non avrà nessun problema ad arrivare in forma al Q4 2023.

Ad oggi, Lucid afferma di avere circa 34.000 prenotazioni per la Lucid Air, una quantità che se dovesse tradursi in altrettante auto acquistate porterebbe nelle casse della compagnia circa 3.2 miliardi di dollari: tra queste c’è anche una piccola parte dell’ordine gigantesco che il governo dell’Arabia Saudita ha fatto a Lucid, per una quantità di auto che può arrivare fino a 100.000 esemplari, da consegnare entro i prossimi 10 anni.

Infine, nei primi mesi del 2023, la compagnia ha intenzione di aprire le prenotazioni per il suo SUV elettrico, Project Gravity, che potrebbe essere svelato già tra qualche giorno, il 15 novembre, durante l’evento Lucid che sarà trasmesso in streaming per tutti coloro che fossero interessati a seguirlo.